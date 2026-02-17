Test F1 de Bahrein 2026 | Fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España

Arrancan los últimos test de pretemporada, semanas previas antes del pistoletazo de salida de el primer GP de la temporada

Cada vez queda menos para que de comienzo la nueva Fórmula 1 2026 que tantos dolores de cabeza han dado a los equipos. Pero antes hay que plantar cara a los últimos test de pretemporada, que tendrán lugar en Bahrein desde el próximo miércoles 18 hasta el viernes de febrero. Unas jornadas en las que los aficionados al motor están de suerte, ya que estas si se podrán ver en televisión. Recordamos que el shakedown de Barcelona fue a puerta cerradas y los primeros test en los Emiratos Árabes que en el último momento los hicieron privados.

La cuenta atrás para el Gran Premio de Australia ya ha empezado y el 8 de marzo ya está a la vuelta de la esquina, y estas pruebas de pretemporada serán decisivas para hacer una primera radiografía de lo que puede ocurrir en Melbourne. Una pretemporada convulsa, marcada por los fallos de un Aston Martin que prometía mucho y por ahora, ha dado poco. Tampoco hay que olvidar a Mercedes y todas las polémicas que han rodeado a su unidad de potencia, pudiendo haber hecho uso de un vacío legal en el nuevo reglamento. Ferrari, Red Bull y McLaren si que han cumplido con las expectativas mientras que Cardillac aún se está adaptando a ser la escudería número 11.

Cuándo son los test F1 de Bahrein

Esta segunda ronda de los test de Bahrein tendrán lugar desde este miércoles 18 hasta el viernes 18 de febrero, con jornadas programadas desde las 08:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. A las 12 se realizará un parón para el almuerzo y se volverá a la pista a las 13:00.

Dónde ver los test F1 de Bahréin

Para suerte de los aficionados a la Fórmula 1, en esta ocasión si se podrá disfrutar de los tres días de test en Bahrein en directo por televisión. Se podrán ver de manera íntegra en DAZN F1, además de poderse seguir a través de la emisora británica Sky Sport F1.

Desde ESTADIO Deportivo realizaremos una cobertura total de las jornada: seguiremos toda la actualidad al detalle y el minuto a minuto en directo para que no te pierdas ni un solo crono, las novedades técnicas de los monoplazas, los ajustes que hayan podido hacer las escuderías y las primeras sensaciones de los pilotos sobre la pista en estos últimos test antes de llegar a la primera carrera de la temporada.