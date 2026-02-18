Mercedes supera la inspección de la FIA y deja en el aire la guerra de los motores

Aunque no es aún oficial, parece que la escudería alemana habría superado la verificación de la polémica relación de compresión 16:1 de su unidad de potencia para esta temporada que comienza en unas semanas

Lo de Mercedes con los motores ha traído de calle desde que la noticia saltó en diciembre. Dos meses después y a semanas de la primera carrera del año en Australia, a los alemanes parece que les podría haber salido bien la jugada. Según informa Motorsport, la FIA habría ido a la sede de la escudería en Brixworth, lugar donde se fabrican y diseñan las unidades de potencia tanto de ellos como de McLaren, Williams y Alpine.

Un sistema que vacila a la física

El corazón del debate que se ha generado ha sido el sistema de refrigeración y compresión. Según los informes, Mercedes ha diseñado un sistema que permite una compresión extrema del aire incluso cuando hay condiciones de alta temperatura, desafiando las limitaciones físicas habituales.

El objetivo es mantener la densidad del oxigeno al máximo sin que el motor sufra detonaciones prematura. Esto tiene la ventaja de más potencia eléctrica disponible y una eficiencia de combustión que sus rivales aún no logran replicar. De hecho, se ha confirmado el uso de una microcámara auxiliar en la culata de cada cilindro con un volumen que supera por poco los 2 centímetros cúbicos. Gracias a esto se consigue esa compresión 16:1 que tantas postillas han levantado, con un sistema puramente mecánico y dinámico: cuando el motor alcanza altas temperaturas, la propia presión interna de la combustión sella el conducto de conexión, dejando fuera de juego a esta pequeña cámara secundaria.

Las quejas de los equipos

La innovación de Brackley no ha pasado desapercibida para el resto de las escuderías. Ferrari, Honda, Audi y Red Bull elevaron una queja formal a la FIA con el argumento de que el reglamento técnico exige que los propulsores respeten las restricciones de forma constante. Según los denunciantes, este sistema de 'desactivación' de la microcámara podría estar eludiendo la normativa que obliga a mantener los parámetros del motor inalterables durante toda la carrera.

Este miércoles, la Comisión de la F1 se reúne en Bahréin para decidir si el motor de Mercedes es legal o no. Aunque la tensión se puede cortar con un cuchillo, Ferrari ha hecho un pacto de caballeros. Fred Vasseur asegura que la Scuderia no presentará una protesta en el GP de Australia, una maniobra que puede interpretarse como una tregua temporal. Sin embargo, el resto de marcas como Red Bull o Audi aún podrían dar guerra. Por su parte, Liberty Media está haciendo todo lo posible para calmar las agua. Los dueños de la Fórmula 1 no quieren que esta nueva era comience empañada por la polémica, por lo que intentan solucionarlo sin posicionarse.