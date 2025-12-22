La FIA busca al solución al culebrón del motor Mercedes

Mercedes ha encontrado un vacío legal para aumentar la relación de compresión de sus motores por encima de lo permitido por la FIA, lo que ha generado un cisma de crispación que pone en peligro el inicio del curso en la Fórmula 1

El mundial de Formula 1 2026 aún está a varios meses de empezar, sin embargo, en un curso como el que se presenta, en el que la normativa cambia por completo, la realidad es que no hay nada claro. Más aún después de que una filtración interesada haya levantado la liebre sobre el motor Mercedes, que parecía el más avanzado y ahora se conoce por qué. La relación de compresión de los motores Mercedes es de 18:1, mientras que la permitida por la FIA es de 16:1, y lo han hecho gracias a un vacío legal que se ha conocido por la mencionada filtración de un ingeniero.

Esto ha hecho que la FIA esté en un problema muy serio, pues ahora mismo se debate si permitir a los equipos con motor Mercedes competir el año que viene con esos motores a cambio de cambiarlos en 2027, o por el contrario no lo hacen, por lo que no llegarían a tiempo. La primera opción tiene la amplia negativa de Honda o Ferrari, por lo que no es para nada descartable que esta polémica no se quede aquí y nos acerquemos peligrosamente al inicio de la campaña en Australia sin una solución clara.

Un precedente peligroso

Una situación como puede terminar por desembocar en que los monoplazas con motor Mercedes sean muy superiores al resto, lo que recuerda inevitablemente a otros momentos de la historia del Gran Circo cuando algún equipo ha ido un paso más allá de las reglas, buscando ciertos vacíos legales, hasta encontrar lo que les ha dado título. Un ejemplo es el 2009, cuando el doble difusor de Brawn GP permitió a Jenson Button ser campeón del mundo. Así como el recordado difusor soplado de Adrian Newey que hacía imparables de los Red Bull.

Muchos coches implicados

Más allá de que sea esta una clara alteración de las reglas que beneficie mucho a un fabricante, la realidad es que McLaren suministra motores a muchos equipos, en concreto hasta cuatro, es decir, que hay ocho coches funcionando con los propulsores alemanes. Los dos del equipo matriz pilotados por George Russell y Kimi Antonelli; los dos McLaren campeones de Lando Norris y Oscar Piastri; al igual que los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon; o los últimos en sumarse, Alpine, pues tras dejar de hacer sus propios propulsores Renault, ahora Pierre Gasly y Franco Colapinto pasarán al Mercedes. Por eso mismo, si no se llega a un acuerdo, podrían tener una ventaja importante.