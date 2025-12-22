Palou, solo por detrás de Verstappen y Russell

La revista británica ‘Autosport’ ha publicado su top 50 de los mejores pilotos de 2025 y en ella Álex Palou ocupa un grandísimo tercer puesto después de conseguir su cuarta corona de la Indycar

Que Álex Palou es uno de los grandes pilotos de la actualidad es algo que está fuera de toda duda, ya no solo en el imaginario colectivo, sino no que ahora, tras ganar su cuarta Indycar y coronarse por primera vez en las 500 Millas de Indianápolis, el barcelonés se ha mostrado ante el mundo entero. Así lo piensa incluso la revista británica ‘Autosport’, quien lo ha colocado el 3º en su ranking de los 50 mejores pilotos del mundo en el año 2025, solo superado para ellos por Max Verstappen y George Russell.

Palou tan solo ha sido superado por dos de los mejores del año, Verstappen y Russell. El primero se puede entender tras su brutal año, en el que ha llevado el Red Bull a cotas inimaginables, peleando el título del mundial de F1 hasta el último día, donde solo el nivel del McLaren de Lando Norris ha podido arrebatarle la corona después de cuatro años seguidos alzándola. Eso sí, en el caso del de Mercedes sorprende más, pues ha adornado su temporada con buenos momentos, pero también con otros muy irregulares. Por eso mismo sorprende verlo 2º, delante de Palou, Sebastién Ogier, Charles Leclerc o el propio Norris.

Carlos Sainz y Fernando Alonso ninguneados; Lewis Hamilton, premiado por los suyos

Una de las grandes, por no decir la gran, ausencia de este top 50 es sin duda alguna la de Fernando Alonso. El piloto español ha sido uno de los mejores de este curso en la parrilla de Fórmula 1, llevando al Aston Martin al top 10 de la clasificación general final, superando con creces las expectativas y el nivel que se le presuponía al coche verde. Y ni con eso ha servido para estar en la lista cuando hay otros muchos pilotos, tanto del Gran Circo como de otras disciplinas, que si que están en ella.

También sorprende mucho la posición en la que ha finalizado Carlos Sainz. El español ha conseguido dos podios con el Williams, y pese a su mal inicio de año, ha terminado a lo grande como uno de los mejores de forma indiscutible. Pues bien, ni con esas ha podido pasar del 38º puesto, muy lejos de donde debería. De hecho, ha superado por apenas un puesto a su compañero Alex Albon. Mientras que lo que sorprende incluso más es donde está Lewis Hamilton, el 47 tras su dramático año con el Ferrari.