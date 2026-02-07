Van der Garde cree que Sainz es uno de los grandes beneficiados de la nueva Fórmula 1

El expiloto señala al de Williams como uno de los pilotos mejor posicionados para adaptarse al nuevo reglamento gracias a su capacidad para gestionar carrera, energía y toma de decisiones

Quedan unos días para poder ver a los coches 100% en acción en los test de Bahréin, aunque los pilotos ya le han dado una probadita en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Pero no todos, ya que Williams no llegó para estas pruebas y, por tanto, Carlos Sainz no pudo testear su máquina. A pesar de ello, Giedo Van der Garde ve como el madrileño puede ser uno de los pilotos más punteros en las batallas estratégicas este año.

Sainz, Russell y Vestappen, los favoritos de Van der Garde

''Max está claramente por encima'', afirmó el expiloto neerlandés sobre su compatriota en una entrevista con Motorsport.com. ''Quiero decir, es tan bueno que tiene mucha más capacidad para pensar en todo tipo de cosas adicionales'', añadió Van der Garde, dando la medalla de oro en estratega a Verstappen. ''Eso lo hemos visto en los últimos años. Estrategia, reglajes, paradas en boxes, cosas que ocurren en el circuito, adelantamientos: en todo eso, en mi opinión, él es simplemente el mejor. Eso le va a ayudar muchísimo este año. Así que creo que va a estar muy bien posicionado'', finalizaba.

En segundo lugar coloca a George Russell como pieza angular que podría marcar la diferencia en la nueva Fórmula 1: ''Es un piloto inteligente. Siempre es muy bueno estratégicamente, así que también le ayudará''. Aunque también se refiere a Carlos Sainz, que se lleva consigo el efecto Sainz vaya al equipo que vaya: ''Siempre está pensando en muchas más cosas que en lo que está pasando en ese momento. Así que sí, creo que esos son los tres que realmente tendrán ventaja''.

El expiloto compara el estilo de pilotaje actual con el de antaño

El tiempo no pasa en vano para nadie y Van der Garde sabe que ha cambiado mucho la forma de conducir comparado con años anteriores. Precisamente este cambio de normas para 2026 es una auténtica revolución para la Fórmula 1, opinando sobre los nuevos monoplazas: ''Estratégicamente es muy diferente pilotar, pero por otro lado: te enfrentas a un nuevo reglamento, así que no tienes otra opción [...] En Le Mans, a veces tienes que levantar el pie 300 metros antes para poder dar una vuelta extra. Entonces piensas [como piloto]: ‘Esto no es lo que hago normalmente''.

''Y entonces estás mirando un cartel, 400 metros. Levantas el pie y esperas hasta llegar a los 100 metros para poder frenar. Esa sensación es muy extraña. En la primera vuelta frenas demasiado pronto. En la segunda frenas demasiado tarde. En algún momento encuentras un ritmo y entonces todo empieza a funcionar'', concluye Van der Garde cerrando el tema.