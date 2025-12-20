La FIA mira de cerca a Mercedes y Red Bull antes del estreno de los motores en 2026

Ferrari, Honda y Audi han presentado una reclamación ante la FIA por un supuesto truco técnico en la relación de compresión de los motores de Mercedes y Red Bull de cara a la normativa de la nueva temporada

La pretemporada de Fórmula 1 comenzará dentro de poco más de un mes, siendo del 26 al 30 de enero de 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La polémica ha saltado al rededor de los nuevos motores de Mercedes y Red Bull, que han sido denunciados ante la FIA por Ferrari, Honda y Audi debido a un presunto truco en las unidades de potencia.

Mercedes y Red Bull, en el punto de mira

La escudería alemana y la austriaca han encendido todas las alarmas tras recurrir a un supuesto truco en los motores para el próximo año que les permitiría mantener una relación de compresión de 18:1 en lugar del 16:1 que señala la normativa. Honda, Ferrari y Audi habrían puesto la reclamación formal ante la Federación Internacional de Automovilismo.

Con el nuevo reglamento de la F1 a la vuelta de la esquina, las escuderías están intentando rascar de todos lados para intentar maximizar el rendimiento. Un hueco gris en el reglamento que señala directamente a dos de las escuderías más conocidas del paddock. Tal y como informa Motorsport Magazine, la 'trampa' estaría en las unidades que están creando Mercedes High Performance Powertrains (HPP) Y Red Bull Powetrains (RBPT).

La FIA conoce la situación

La relación de compresión geométrica del motor, refiriéndose al volumen de los cilindros en el momento que los pistones están en su posición más baja en comparación con la más alta, generaría una potencia mayor en el motor. Una 'triquiñuela' que nace de las nuevas regulaciones que lo limitan a 16:1 y que buscan potenciar al máximo estos nuevos motores.

''La FIA está al tanto de la situación y está revisando continuamente estos asuntos para garantizar la imparcialidad y la claridad'', informaba Motospport Magazine, sosteniéndose reuniones en las próximas jornadas con los fabricantes de unidades de potencia. Con este 'truco', se les haría ganas una potencia de 15 caballos, lo que supone unas 3 décimas más de rapidez por vuelta para el GP de Australia. McLaren, Mercedes Williams y Alpine son las escuderías que apuestan por motores Mercedes, mientras que Red Bull y Racing Bulls cuentan con motores Red Bull Ford.

''Con el motor, es casi una cuestión filosófica. Aunque las dimensiones están definidas con mayor precisión, cambian durante el funcionamiento. Por ejemplo, las bielas se alargan ligeramente debido a las enormes fuerzas'', relataba el medio especializado en motor. Según el Documento 042 del reglamento técnico en el artículo C1.5, ''los monoplazas de Fórmula 1 deben cumplir plenamente este reglamento en todo momento durante la competición''. Primera polémica de todos los cambios que se vienen en 2026 y que las escuderías intentarán aprovechar al máximo.