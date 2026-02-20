El Girona busca cerrar el futuro de Arnau Martínez y Tsygankov

La entidad catalana tiene en el punto de mira lograr la renovación del defensa y centrocampista, que tienen contrato hasta 2027, claves en el esquema de Míchel esta temporada y con el objetivo de cerrar la puerta a una hipotética salida de ambos jugadores

Tsygankov y Arnau Martínez están siendo uno de los jugadores imprescindibles para Míchel. Las actuaciones de ambos futbolistas han gustado a la dirección deportiva, hasta el punto de querer buscar el cerrar el futuro del defensa y centrocampista, que ambos acaban contrato en junio de 2027. De esta manera, el español y ucraniano dejarían la puerta cerrada a una salida en los próximos mercados de fichajes, conscientes de que su salida podría ser una opción real dado el gran rendimiento que están demostrando en las últimas temporadas.

Arnau Martínez, muy claro con su futuro

Arnau Martínez habló de su futuro, donde despejó las dudas en torno a su futuro: "Siempre digo que esto es como mi casa. Estoy muy contento aquí. Siempre he mirado por el club y creo que siempre hemos ido de la mano. Si algún día tengo que marcharme, el club también recibirá lo que crean y lo que esté estipulado. Obviamente, todos los jugadores queremos dar un paso adelante. Pude irme dos veces gratis de aquí y no lo he hecho porque creo que el club también merece algo. Si llega algo, lo valoraré yo primero, después hablaremos con el club y si llega un acuerdo entre los dos podré dar ese paso que tanto deseo". Por otro lado, el defensa de 22 años está cumpliendo su sexta temporada en el conjunto de Míchel, siendo uno de los claves en el esquema del técnico madrileño. Además, ha tenido participación goleadora, firmando un gol y una asistencia, pese a las cinco tarjetas amarillas que ha visto en LaLiga EA Sports.

En la otra cara de moneda se encuentra Tsygankov, que está cumpliendo su cuarta temporada con el Girona. Además, el jugador de 28 años ha logrado cuatro goles y dos asistencias esta campaña en LaLiga EA Sports, además del tanto que firmó en la Copa del Rey. Con todo ello, y con el contrato hasta 2027, Mundo Deportivo ha informado que "la dirección deportiva ya trabaja en un uno de los asuntos clave del proyecto: las renovaciones de Arnau Martínez y Viktor Tsygankov". De esta manera, el Girona estaría dejando cerrado el futuro de dos jugadores claves para el proyecto como Míchel, que además tienen el cartel de titular lo están jugando prácticamente todo esta temporada. De hecho, el defensa español ha disputado 21 partidos en el campeonato doméstico y el ucraniano un total de 18, entre las 25 jornadas que se han disputado la fecha.

Míchel, pendiente de dos jugadores claves en su esquema

La forma en la que el Girona acabe esta temporada podría ser una de las claves en el futuro de varios jugadores. Por el momento, los de Míchel se sitúan en la duodécima posición con 29 puntos, tras la importante victoria ante el Barcelona en Montilivi. Con ello, el equipo catalán se ha quedado a cinco puntos de la zona del descenso, que la marca el Mallorca con 24 puntos. Además, el hecho de haber logrado cuatro triunfos y dos empates, además de la derrota frente al Oviedo, le ha permitido a la plantilla tener cierta tranquilidad de cara a las próximas jornadas, aunque el objetivo sea sellar la permanencia cuanto antes. Por el momento, el punto de mira está en el choque contra el Alavés del próximo lunes, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, que se disputará en Mendizorroza.