Echeverry, protagonista de la polémica ante el Barça, confiesa lo mal que lo pasó: "Estoy intentando alcanzar la versión con la que fui vendido al City"

El atacante del Girona entró en la recta final del partido ante el conjunto azulgrana y confesó que ahora está recogiendo los frutos a tanto sufrimiento

El argentino Echeverry entró en la recta final del encuentro y fue decisivo en la victoria del Girona.IMAGO

El atacante del Girona Claudio Echeverry fue uno de los protagonistas de la noche por la polémica jugada que protagonizó con el barcelonista Koundé en la jugada del segundo gol del conjunto gerundense. Y también por ser decisivo cuando le tocó entrar al campo.

Y tras derrotar al Barcelona (2-1), el futbolista argentino analizó la situación el panorama que se le abre al equipo de Míchel y que espera que no desaprovechen: "Ahora tenemos cinco puntos sobre la zona de descenso y ojalá este sea el impulso para que salgamos adelante".

"Tenemos que seguir yendo a por más, sumando puntos. Este equipo juega bien, nos estaba costando convertir. Hoy pudimos ganar, ojala sea el impulso para seguir adelante", valoró en declaraciones a DAZN.

Echeverry, que saltó al campo en la segunda parte, ha asegurado que trató de "ayudar" a sus compañeros para lograr la victoria, y ha celebrado el buen momento que vive en Montilivi. Asimismo, ha desvelado que ha atravesado por momentos complicados: "Estaba deseando mucho (vivir partidos así). Fueron meses difíciles en Alemania, la pase muy mal. Hoy estoy aquí contento, intentando alcanzar la versión con la que fui vendido al City".

El argentino ha señalado que su equipo "trabajó muy bien" para superar al que, en su opinión, es "el mejor equipo del mundo" a día de hoy. "Nos tocaba sufrir en algún momento, pero el equipo jugó muy bien, corrió demasiado y por eso nos llevamos la victoria", ha añadido.

El otro protagonista oculto del Girona

Míchel Sánchez ha sabido dar con la tecla otra vez para sacar al Girona adelante. Los rojiblancos han encajado sólo una derrota en los últimos siete encuentros. Eso sí, fue ante el colista.

Pero lo que está claro es que el técnico madrileño ha vuelto a enchufar a los suyos para lograr un año más la permanencia en la elite. Y en la rueda de prensa se mostró molesto por el hecho de que se hablara más de las jugadas polémicas arbitrales que del juego de su equipo: "Es muy injusto que se hable de una jugada puntual después de un auténtico partidazo que hemos hecho".

"Hablar de una jugada con el espectáculo que hemos visto me parece que minimiza mucho el fútbol", añadió después de opinar que fue una acción en la que "si el árbitro pita falta está bien, no pasa nada, pero no es una jugada para entrar el VAR porque es un contra balón".

El entrenador rojiblanco también reivindicó que el Girona hizo "un trabajo excepcional" y ha cuajado "el mejor partido de la temporada y uno de los mejores" de toda su carrera como entrenador."He disfrutado. Es difícil hacerlo en un partido de tanta necesidad y con el rival que teníamos delante, pero he disfrutado muchísimo. Podía pasar cualquier cosa, pero es una victoria merecida", comentó.En este sentido, destacó que el portero Joan Garcia fue "el mejor del Barça" y señaló el "paso adelante" del defensa del Girona Daley Blind: "Ha hecho un partido para enseñar a todos los centrales del mundo, porque ha dado una lección de cómo jugar al fútbol contra un equipo que defiende muy lejos de su área".