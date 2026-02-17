El vestuario del Barcelona explota contra el VAR y Joan García no quiere hablar más de la selección española

El guardameta del FC Barcelona y su compañero Gerard Martín se mostraron sorprendido con la actuación arbitral del choque ante el Girona, pero también hicieron autocrítica con el juego que están haciendo últimamente

La crisis va por barrios y ahora ya no está en el vestuario del Real Madrid sino en el del FC Barcelona. Los azulgranas han encajado dos duras derrotas, frente al Atlético (4-0) y ante el Girona (2-1) que le han podido dejar sin dos de los tres títulos que le quedan esta temporada. Y todo, por no saber defender.

Y uno de los más críticos tras el partido en Montilivi ha sido el portero barcelonista Joan García, quien no pudo evitar hablar de una actuación del VAR que volvió a ser my polémica. O mejor dicho, la no actuación.

El meta culé se mostró sorprendido por el hecho de que el VAR no haya llamado al árbitro César Soto Grado para revisar una posible falta sobre Jules Kounde en la acción que ha terminado con el gol del 2-1 del Girona, determinante en la derrota de los azulgranas este lunes en Montilivi.

"En directo no la veo bien, es una acción muy rápida, pero la he visto repetida y para mí es falta. Jules llega primero al balón y le pisan. El árbitro se puede equivocar en el campo porque es una acción muy rápida, pero lo que más sorprende es que no le llamen del VAR. Son cosas que pasan. No lo podemos controlar. Nos toca seguir", ha valorado el guardameta en declaraciones a DAZN.

El cancerbero catalán ha reconocido que el Barcelona está "concediendo demasiado y demasiado fácil" en defensa, y ha lamentado que sus paradas "no sirven para mucho" si el equipo no puntúa.

"Cuando presionamos de parado lo estamos haciendo bien, pero cuando perdemos la pelota nos falta cortar las jugadas y hacer faltas en campo contrario. Si los rivales están encerrados y te salen tan fácil, es mucho desgaste correr para atrás, ellos llegan con mucha gente al ataque y se nos complica", ha analizado.

Por último y en el plano individual, Joan García se ha cansado ya del debate en la portería de la selección española. El meta del FC Barcelona prefiere centrarse en su equipo y no piensa en si acudirá al Mundial con la selección española o no: "Sólo pienso en intentar salir de este pequeño bache mejorar en los próximos partidos".

Gerard Martín también se queja del árbitro

El defensa del Barcelona Gerard Martín también opinó en DAZN que el árbitro debió anular el gol de la victoria del Girona (2-1), obra de Fran Beltrán en el minuto 87, por una falta previa sobre Jules Koundé: "Me parece falta porque lo pisa. Son decisiones que no podemos controlar. Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que ser muy críticos. No hemos estado bien y por eso hemos perdido hoy".Pero más allá de eso, Martín analizó que el Barça ha "sufrido mucho atrás" y no ha estado bien "en muchas facetas defensivas", si bien ha remarcado que el estilo del equipo azulgrana es "arriesgado", pero "innegociable".

En la primera parte hemos sabido encontrar mejor las ventajas por fuera. En la segunda parte nos ha costado más, pero no tenemos miedo de atacar" añadió.Por último, el zaguero azulgrana valoró que los jugadores del Barcelona se tienen que "centrar cada uno en sacar su mejor nivel" para mejorar su rendimiento. "Sabemos que no podemos bajar en intensidad ni concentración, porque podemos sufrir", apostilló.