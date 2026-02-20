Laporta desvela el sufrimiento de Gavi tras su regreso: "Ha sufrido y ha llorado"

El directivo azulgrana, que se encuentra con el objetivo de volver a la presidencia del Barcelona, ha hablado de la vuelta de Gavi, que ha entrenador en el día de hoy con el grupo, lo que supone una gran noticia para Hansi Flick y el propio futbolista

Gavi ha sido la gran noticia del día en el Barcelona. El centrocampista, que tan solo ha jugado dos partidos esta temporada, ha dado un gran paso y ha hecho parte del entrenamiento dirigido hoy por Hansi Flick. Por ello, personas que le han seguido de cerca en su recuperación como Joan Laporta ha querido alabar el regreso del futbolista de Los Palacios, que ya cuenta las horas para volver a vestirse de corto. Además, el directivo culé ha hablado del proyecto del Palau y ha mandado un mensaje a los socios en medio de las votaciones para la presidencia del club.

Laporta explica el proyecto del Palau

Laporta ha vuelto a alzar la voz, antes de comenzar un acto en el municipio de Vic, y ha explicado, por un lado, el proyecto del Palau: "Ya hemos presentado el Palau con más de 15.000 asientos y una capacidad de 21.000 para conciertos. Se amolda al presupuesto económico que tenemos para el Palau. Lo presentamos por parte nuestra recientemente y que cada uno haga las propuestas que quiera. La nuestra es real, cierta y está previsto poner la primera piedra a inicios de 2027 y lo que sí haremos es hacerlo una vez se acabe el nuevo Spotify Camp Nou. Como sabéis, hemos vuelto a casa, es una realidad e irá ligado con el estadio".

Por otro lado, Laporta expresó lo que le transmiten los socios del Barcelona: "Los socios nos dan las gracias por lo que hemos hecho y venimos haciendo. Lo hemos hecho gracias a ellos y las devuelvo. Ha habido estabilidad institucional y es gracias a la paciencia, complicidad, comprensión y confianza en nosotros. Así hemos podido tirar adelante el proyecto, que era devolver la alegría al barcelonismo. Nos piden que siga el mismo bloque deportivo. La gente está muy ilusionada con Flick en el banquillo y Deco en los despachos".

En este sentido, Laporta destaca que "lo que nos piden en las entregas de insignias de oro es que lo acabemos y les digo que no sólo lo acabaremos sino que lo disfrutaremos. Es lo que queremos. Los culés estamos contentos y no debemos poner en riesgo que venga alguien sin experiencia y destroce algo que nos ha costado mucho esfuerzo. Los socios me piden continuidad en este momento de alegría del barcelonismo”.

Laporta 'celebra' la vuelta de Gavi

Por último, Laporta quiso valorar la vuelta de Gavi a los entrenamientos con el grupo: "La vuelta de Gavi es una gran noticia. Lo esperábamos todos en el club y todos los culés. He visto su recuperación en primera persona. He vivido momentos difíciles por él. Una vez recuperado, recayó y ahora se trata de mirar adelante y dejar atrás una etapa costosa. Ha sufrido y ha llorado. Viendo su proceso, siempre digo que cuando se lesionan nuestros jugadores, con los que tenemos un tesoro, son momentos de gran dificultad en los que se te cae el mundo encima".

Además, el directivo concluyó dando detalles sobre cómo ha sido la recuperación de Gavi: "Le han ayudado los recuperadores, el entrenador, los compañeros, su entorno, los médicos... Hemos procurado que la recuperación fuera lo mejor posible porque Gavi es un hombre de mucho carácter y eso le provocaba estar en tensión y enfadado porque quería jugar. Hubiera jugado incluso con muletas. Le gusta el fútbol y es culés hasta la médula y estamos muy contentos porque ha empezado a entrenar con el grupo y ya se comienza a ver que está cerca de volver".