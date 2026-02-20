Un ofertón por Marc Casadó que puede ser irrechazable para el FC Barcelona

En los despachos del club barcelonista ya hay un debate abierto sobre el futuro del centrocampista. Algunos quieren renovarle y otros hacer caja con él

Una oportunidad inmejorable para que el FC Barcelona le dé un soplo de aire fresco a su caja. Eso es lo que podría plantearse el nuevo presidente de la entidad catalana cuando salga elegido con Marc Casadó.

Pese a que se trata de un futbolista importante en el engranaje de Hansi Flick, ya no es considerado como un titular indiscutible como sí lo era el año pasado. Sin embargo, su buen papel desde que se enfundara la elástica del primer equipo ha despertado el interés de varios equipos que están repartidos por todo el mundo, el Chelsea, entre otros.

La renovación de Marc Casadó

El debate en los despachos del Camp Nou ya lleva abierto algunos meses. Algunos son partidarios de renovarle dado que está ganando cada vez más peso en el vestuario. Y otros, por el contrario, desean venderle si llega una oferta suculenta este próximo verano.

Según el diario Sport, la mayoría de los dirigentes quieren que el Barça le amplíe su contrato, que finaliza en 2028, una vez que acabe la presente temporada. Sin embargo, los minutos que tenga con Flick de aquí a final de temporada podrían ser determinantes para que la balanza se decante hacia un lado u otro.

Flick, determinante en la operación

Su lesión le hizo perder el protagonismo que tenía la temporada pasada y desde que regresó, el '17' azulgrana está teniendo menos minutos de lo esperado. Hasta Marc Bernal está robándole ya algunos partidos. Y lo peor es que cuando Pedri y Gavi regresen de sus respectivas lesiones, la participación de Marc Casadó podría ser todavía más residual.

Y parece que el técnico germano la tiene tomada con él. Ante el Atlético de Madrid le señaló cambiándole en el minuto 35 cuando el equipo perdía ya 3-0. Quizás esperaba que ocurriera como ante el Levante en la primera vuelta, donde le cambió al descanso y terminó remontando el equipo un 2-0.

De igual modo, ante el Oviedo, el Barça se fue al descanso perdiendo por 1-0 y Frenkie de Jong sustituyó a Casadó en el 45 y los azulgranas acabaron dándole la vuelta a un encuentro que finalizó por 1-3.

La oferta millonaria que podría recibir el FC Barcelona por Marc Casadó

Según la información publicada por el portal 365Scores, el centrocampista del FC Barcelona figura en una lista de candidatos del Fondo de Inversión del país para reforzar la Saudi Pro League en el próximo mercado a partir del 30 de junio.

En Arabia ya se han marcado los pasos a seguir para convencer al jugador catalán y, según dicho medio, un directivo del FIP intentará organizar en los próximos días una reunión con el entorno del jugador para ver cuál es su predisposición ante un posible fichaje.

La operación podría ser irrechazable si se confirman los números que arroja esta fuente. Y es que desde Arabia apuntan que la intención de este Fondo de Inversión es presentarle al Barça una oferta superior a los 40 millones de euros para intentar convencer a la entidad azulgrana de abrirse a la negociación.

Además, Marc Casadó vería claramente ampliado su salario que, por otra parte, actualmente es uno de los más bajos de la plantilla.