Gavi, justo lo que necesita el Barcelona de Hansi Flick

El centrocampista hispalense está de vuelta tras la lesión que sufrió el pasado mes de septiembre. Descartado para el partido contra el Levante, podría reaparecer muy pronto sobre los terrenos de juego

Las lesiones han frenado en seco la carrera de Gavi. Pero el palaciego no se rinde y ya está de vuelta de nuevo. El centrocampista del FC Barcelona se volvió a lesionar de gravedad el pasado mes de septiembre y, tras vivir un calvario más en el dique seco, ya está empezando a ver la luz al final del túnel.

El azulgrana fue intervenido a finales septiembre de una lesión en el menisco de la rodilla derecha, pero ya ha vuelto este viernes a realizar parte de la sesión de entrenamiento con el grupo de trabajo. Además, también han participado en la misma, por segundo día consecutivo, Pedri González y Marcus Rashford, que habían sido baja por diferentes lesiones.

El canario es baja desde el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, mientras que el inglés se lesionó durante el encuentro ante el Mallorca (7 febrero) y se ha perdido los partidos frente al Atlético de Madrid (Copa del Rey) y Girona (LaLiga).

En cuanto a Gavi, aunque continúa trabajando en su recuperación, ha dado un paso más en el mismo. El andaluz ha sido recibido por sus compañeros con el habitual pasillo de collejas con el que se da la bienvenida a un futbolista que ha regresado a los entrenamientos conjuntos. El centrocampista fue intervenido el 23 de septiembre del año pasado para solventar, mediante una artroscopia, una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha, que tuvo que ser suturado para su preservación.

Aquel día se determinó el periodo de baja en torno a unos cinco meses, plazo que prácticamente se cumple ya. Sin embargo, Gavi tardará unos cuantos días más en poder estar al máximo nivel, por lo que, además de estar descartado para el duelo contra el Levante, tampoco se prevé que esté apto para la cita del Villarreal.

Gavi y sus opciones para medirse al Atlético de Madrid

Descartado para las dos próximas citas ligueras, si la próxima semana no hay ningún contratiempo y Gavi sigue notando mejoría, no se descarta que pudiese llegar para el partido de vuelta de las semifinales ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

Y es que, sin duda alguna, al equipo de Hansi Flick le está faltando mordiente en el campo rival, curiosamente lo que mejor se le da al centrocampista sevillano. Para el técnico germano, su vuelta podría convertirse en el mejor fichaje de invierno, en el revulsivo que necesita su equipo ahora para salir de un bache de resultados que ha puesto en peligro dos de los tres títulos en los que están participando los culés.

El Levante y sus estadísticas en el Camp Nou

El Levante visita este domingo en la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports al Barcelona en el Camp Nou, estadio en el que ha perdido en las dieciséis ocasiones que ha jugado allí en Primera División.

En nueve de esas dieciséis ocasiones, el Levante, además, ni siquiera fue capaz de marcar y la derrota más abultada en el campo del FC Barcelona fue en agosto de 2013, cuando el equipo valenciano perdió por 7-0. El último desplazamiento del Levante al estadio del Barcelona fue en la temporada 21-22 y perdió por 3-0.