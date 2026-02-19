El Levante le pone solución al botellazo a Cömert

La entidad granota ha identificado al aficionado que golpeó al jugador del conjunto che con una botella una vez finalizado el encuentro

Imagen de la trifulca que se formó una vez finalizado el derbi entre Levante y Valencia.IMAGO

Aunque el Valencia no quiso denunciar el incidente ocurrido con Cömert entendiendo que su jugador había provocado a los aficionados del Levante con su celebración tras el derbi, el propio club levantinista se puso manos a la obra nada más acabar el encuentro y ya ha identificado al aficionado que lanzó la botella que acabó impactando en el jugador valencianista.

Cabe recordar que el defensa del conjunto che, durante la celebración del triunfo visitante, cogió el banderín de un córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el terreno de juego en un gesto que enfadó al equipo rival y a la hinchada levantinista.

Fuentes del club valenciano explicaron que durante el transcurso del partido celebrado en el Ciutat este miércoles ante el Villarreal, miembros del Levante y en colaboración con la Policía identificaron a varios aficionados que habían lanzado distintas botellas al terreno de juego tras el derbi y, entre ellos, al presunto lanzador de la botella que impactó en Cömert.

El Levante tomará en las próximas horas una decisión sobre qué hacer con este aficionado, ubicado en la zona de Tribuna y muy próxima al túnel de vestuarios, y que, según estas mismas fuentes, permaneció en su localidad durante el encuentro ante el Villarreal del pasado miércoles, que el Levante perdió por 0-1.

LaLiga denunció el pasado martes ante la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición de la RFEF el lanzamiento de botellas tras el derbi, entre otros incidentes, por lo que el Levante se expone a ser sancionado por estos hechos.

El Levante recurrirá la sanción a Arriaga

Por otro lado, el Levante va a recurrir ante el Comité de Apelación la sanción de tres partidos impuesta al centrocampista hondureño Kervin Arriaga y al segundo entrenador del equipo, Vicente Iborra, por sus expulsiones en el derbi ante el Valencia. Tras conocer este miércoles la sanción del Comité de Disciplina, fuentes del Levante confirmaron que los servicios jurídicos del club trabajan para analizar todas las posibilidades para recurrir ambas sanciones.Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por la tarjeta roja y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que al dejar el terreno de juego continuó aplaudiendo al árbitro.

Además, el Comité de Disciplina también sancionó con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado

El Levante visitará su campo maldito

En cuanto al próximo examen que le espera al equipo de Castro, el Levante visita este domingo uno de sus campos malditos en Primera. Y es que el conjunto granota no ha ganando nunca en el Camp Nou y es un estadio en el que ha perdido en las dieciséis ocasiones que ha jugado allí en Primera División.En nueve de esas dieciséis ocasiones, el Levante, además, ni siquiera fue capaz de marcar y la derrota más abultada en el campo del FC Barcelona fue en agosto de 2013, cuando el equipo valenciano perdió por 7-0.

El último desplazamiento del Levante al estadio del Barcelona fue en la temporada 2021-22 y perdió por 3-0. El Levante jugó en aquel encuentro con: Aitor, Miramón, Postigo, Mustafi (Rober Pier), Clerc, De Frutos (Cantero), Pepelu (Vukcevic), Radoja (Pablo Martínez), Melero, Roger y Dani Gómez (Morales). Y el Barcelona lo hizo con: Ter Stegen, Mingueza (Araujo), Piqué, Eric García, Dest (Lenglet), Busquets, Nico, Gavi (Demir), Coutinho (Riqui Puig), Luuk De Jong (Ansu Fati) y Depay.