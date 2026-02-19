La dura amenaza de Luís Castro a los jugadores del Levante tras perder ante el Villarreal

El técnico portugués dejó claro en rueda de prensa que, hasta la fecha, sus jugadores están dando el máximo. Y que tenía muy claro lo que haría si no lo hicieran

Dos derbis con sendas derrotas en casa estando en la penúltima posición de la tabla es una situación nada sencilla para cualquier plantilla y para cualquier entrenador. Y aunque Luís Castro provocó un efecto muy positivo cuando aterrizó en el banquillo del Levante, los resultados, poco a poco, le han ido devolviendo a la realidad al equipo granota.

El Villarreal se impuso ayer en el Ciutat de Valencia gracias a un gol de Georges Mikautadze en el partido de la jornada 16 de la Liga EA Sports que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica. Un triunfo que asienta a los ‘groguets’ en el tercer puesto de la tabla y que mantiene a los levantinistas en el penúltimo lugar, con opciones cada vez más remotas de lograr la permanencia.

Tras el partido, el entrenador del Levante, Luís Castro, lamentó la falta de acierto de su equipo en el partido que disputó ante el Villarreal este miércoles en el Ciutat de València y que perdió por un gol del georgiano Georges Mikautadze en el minuto 57.

“Estamos frustrados por el resultado, pero no por la imagen. Era un partido que si hubiéramos jugado toda la noche tampoco hubiéramos marcado. Sabíamos que el Villarreal tiene mucha calidad y habíamos hablado de su fortaleza en transición y así nos han hecho el gol”, destacó Castro en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Luís Castro explica su encuentro con los aficionados del Levante

Castro explicó lo que compartió con algunos seguidores del Levante presentes en el Ciutat al finalizar el partido: “Les he dicho que hemos perdido, pero que los jugadores habían dado el máximo. Se entregan hasta el final y hemos terminado en el área del rival, con los jugadores del Villarreal tirados en el suelo más de treinta segundos. Hoy perdimos pero merecíamos mucho más. Puedes hacer un partido mejor o peor. Eso se puede pasar, todos en nuestra vida tenemos días mejores y días peores. Otra cosa es que no des el máximo. Si hay un jugador que no da el máximo lo voy a matar. Porque tú tienes que dar el máximo por el escudo que defiendes. Pero ese no es el caso que hemos visto hoy”.

Por otro lado, el técnico luso definió el duelo del domingo contra el Barcelona como una final: “Tenemos un partido contra el Barça y tenemos que jugarlo como una final. Desde que estoy aquí no hemos tenido un partido en el que nos hayan dominado o goleado. Estamos perdiendo por detalles”.

Se mostró optimista con el calendario y las opciones de sacar la situación adelante: “La distancia de calidad de juego entre nosotros y los rivales no es tan grande. Contra el Real Madrid podríamos haber ido ganando en la primera parte. No he visto a un Villarreal mejor que nosotros y eso me da garantías de que podemos ganar”.

Por último, el entrenador del Levante también explicó la suplencia de Etta Eyong y su posterior entrada en el terreno de juego, que supondrá igualmente tener que abonar cien mil euros al Villarreal, según figura en el acuerdo de traspaso: “Etta ha estado en el banquillo por decisión técnica. El club sabía que iba a ser suplente".