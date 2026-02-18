El Levante recibe un duro castigo tras el derbi con el Valencia

El técnico Luís Castro ha recibido un tremendo jarro de agua fría al saber que no podrá contar con uno de sus habituales durante tres partidos

El centrocampista hondureño del Levante Kervin Arriaga ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión en el derbi ante el Valencia del pasado domingo, informó el propio organismo federativo.

Arriaga, que fue expulsado por dos amarillas casi consecutivas por aplaudir al colegiado, fue sancionado con un partido por su expulsión y con otros dos por “actitud de menosprecio o desconsideración”, ya que tras ser expulsado continuó aplaudiendo al árbitro.

De este modo, el jugador del Levante se perderá el partido de este miércoles ante el Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga y que fue aplazado en diciembre de 2025 por las fuertes lluvias, y los duelos ante el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.

Además, el Comité de Disciplina también ha sancionado con tres partidos al segundo entrenador del Levante, Vicente Iborra. El ayudante de Luís Castro ha sido castigado con dos partidos por protestar y uno adicional por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado.

LaLiga sí ha informado al Antiviolencia del botellazo a Cömert

Aunque el Valencia decidió no denunciar el botellazo recibido por Cömert, LaLiga sí ha informado al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia del golpe que recibió el defensa del conjunto che al acabar el derbi entre el Levante en el Ciutat de València, así como insultos reiterados al visitante Pepelu, que dejó el club 'granota' para fichar por el vecino.Así lo recoge la 'Nota Informativa' de LaLiga en la que se recogen diversas situaciones de los partidos de la última jornada. En el caso del derbi del Ciutat, la nota incluye también que la afición valencianista cantó en dos ocasiones 'puto sapo el que no bote'.

Ademas, dice que dos minutos después "aficionados locales ubicados en las cercanías del túnel de vestuarios, en Tribuna, lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas en un jugador del club visitante", en referencia a Cömert.En cuanto a los insultos a Pepelu, LaLiga informa de que en siete ocasiones, algunas antes del inicio del encuentro, se cantó 'Pepelu es una rata', un lema que según recoge se lanzó principalmente desde dos sectores pero que se coreó desde otras partes de la grada.

La sanción de Matías Almeyda en el Sevilla FC

Pero si a los levantinistas les parece dura la sanción recibida por Arriaga, a los sevillistas les va a parecer que estrenan entrenador cuando Matías Almeyda vuelva a poder sentarse en su banquillo la próxima vez.

El Comité de Competición ha sancionado este miércoles al técnico argentino con siete partidos tras su expulsión frente al Alavés y a tenor de lo reflejado en el acta por el colegiado Iosu Galech Apezteguía.

El Sevilla, que presentó alegaciones, ya temía un castigo ejemplarizante por el escrito del árbitro navarro y el enfado del colectivo arbitral tras lo sucedido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El club hispalense, ahora, pretende acudir a todas las instancias para que la suspensión de su entrenador sea la menor posible.

A Almeyda le han caído "dos partidos por protestas al árbitro", uno por "por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado", tres por "actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros" y uno por "conducta contraria al buen orden".