Gavi da el paso que le faltaba antes de entrenar con el grupo

El centrocampista hispalense ha comenzado la semana ofreciendo una nueva imagen optimista para los aficionados barcelonistas, que ya desean tenerlo dentro del engranaje culé

Vayan preparándose que Gavi ya viene en camino. El más odiado por los rivales que juegan contra el Barcelona por su intensidad y el más alabado por sus compañeros por meter la cabeza debajo de un camión si hace falta para sumar su granito de arena.

Y si la semana pasada ya tocó césped por primera vez desde que se lesionara otra vez de gravedad en septiembre, ahora ya ha dado el penúltimo paso en su recuperación. El centrocampista azulgrana ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve tocando balón por primera vez desde que fuese intervenido del menisco interno de la rodilla derecha.

"¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", ha escrito el futbolista andaluz en el vídeo que ha difundido en su perfil de la red social Instagram.

En dichas imágenes, Gavi está entrenando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a un miembro del cuerpo técnico del primer equipo azulgrana. Se trata de las primeras imágenes del internacional español ejercitándose con un balón desde que el pasado 23 de septiembre fue sometido a una artroscopia para solventar sus molestias en su pierna derecha. Los servicios médicos del club estimaron un tiempo de recuperación de entre cuatro y cinco meses, un plazo que se cumplirá a finales de este mes.

Hansi Flick no quiere correr riesgos

Pese a que ya le queda poco para volver junto con sus compañero, no parece que Flick le vaya a dar entrada nada más que reciba el alta médica. Al menos, eso dejó entrever cuando le preguntaron por él tras la victoria copera en Albacete la semana pasada: "Lo más importante para él es que mantenga la calma, que vaya paso a paso. Tiene una carrera muy larga y quiere jugar durante muchos años. Es importante que consiga estar en forma, pero paso a paso. Nosotros lo cuidamos".

Y es que ya es la segunda vez que Gavi es intervenido quirúrgicamente de dicha rodilla y en el club desean que sea la última, dada la juventud de un jugador que, por el momento, se ha mostrado muy fuerte psicológicamente. Cabe recordar que el futbolista de Los Palacios y Villafranca ya fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla, que lo dejó cerca de un año en el dique seco.

Lo que sí es seguro es que el jugador sevillano llegará, salvo contratiempo de última hora, para ser importante en el tramo decisivo de la temporada, con el FC Barcelona disputándose tres títulos: Copa del Rey, Liga y Champions League.