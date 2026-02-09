La sorpresa de Cañizares con Lamine Yamal: "No apostábamos tan fuerte por él"

El exportero del Valencia ha valorado el momento de forma del jugador del Barcelona y ha querido destacar la proyección que está teniendo en el fútbol y su irrupción en el equipo de Hansi Flick y la selección española con 18 años

Lamine Yamal sigue sorprendiendo al mundo del fútbol con sus actuaciones a sus 18 años. En su tercera temporada en el primer equipo del Barcelona, el extremo azulgrana no deja de destacar en el conjunto de Hansi Flick, donde se considera uno de los jugadores fijos en el once titular. De esta manera, Cañizares, exportero del Valencia, ha querido valorar el momento actual del internacional con la selección española. Además, el analista ha comentado la sorpresa que le ha dejado su figura tras su nivel demostrado en las últimas temporada.

Lamine Yamal, la principal amenaza del Barcelona de Hansi Flick

Lamine Yamal ha comenzado el año de manera sensacional con la camiseta del Barcelona. El jugador de 18 años ha firmado seis goles y dos asistencias hasta el momento en este arranque de 2026, el último, ante el Mallorca el pasado sábado. De esta manera, el extremo se confirma en cada encuentro que ha dejado atrás los problemas de pubalgia que le hicieron ser baja durante varios encuentros con el conjunto de Hansi Flick y la selección española, concretamente, en el parón de selecciones de octubre con 'La Roja'. Tras ello, el joven futbolista pone el foco en el importante choque del jueves en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, una nueva prueba de fuego para el equipo culé en su camino esta temporada. Por otro lado, su irrupción en el fútbol le posiciona entre uno de los mejores del mundo, lo que le ha llevado a recibir elogios de diferentes personalidades del deporte, como ha sido la de Cañizares.

De esta manera, Cañizares ha hablado muy claro, en El Partidazo de Cope, sobre el momento de forma de Lamine Yamal: "La verdad que nos ha sorprendido. Nos sorprendió que con 17 años tuviera la madurez para jugar al fútbol en un gran equipo y ser figura de ese gran equipo, que es algo muy difícil, pero no menos ha sido la sorpresa de cómo ha rectificado sobre su perfil social, sobre su vida pública, sobre su talante de deportista". Además, el exportero del Valencia comentó que había "cosas que no eran acordes con un futbolista profesional".

Cañizares resalta la "madurez" de Lamine Yamañ

Por otro lado, Cañizares apuntó el cambio que ha dado Lamine Yamal en los últimos años. que está dejando unos datos ilusionantes de cara a puerta: "Y él inmediatamente se dio cuenta de que ese no era el camino y de que debería de dejarse sus esfuerzos, su energía en lo importante, en lo que le había elevado hasta donde estaba, que era en el campo de fútbol". En este sentido, el exportero argumenta que "nos ha sorprendido porque no apostábamos tan fuerte por él. Recordar que es difícil apostar porque un chico de 18 años madure de forma inmediata y tan coherente y se ponga manos a la obra a lo importante que es el fútbol, como si no tuviera esa edad".