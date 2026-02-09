El Barcelona anuncia la dimisión de Joan Laporta: el club elige nuevo presidente hasta el 1 de julio

La entidad azulgrana ha hecho oficial el comunicado en el que se informa del cese del hasta ahora presidente del club, "con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo", por lo que Rafael Yuste le sustituirá hasta el 1 de julio

El Barcelona ha hecho oficial la dimisión de Joan Laporta y su Junta Directiva. El directivo azulgrana debía de formalizar su cese para poder presentarse de nuevo a las elecciones por la presidencia del club, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. Por ello, los socios y socias ya han sido llamados para poder acudir a las urnas y comenzar con las votaciones. De esta manera, Rafael Yuste ha sido nombre presidente hasta el 1 de julio, tal y como ha confirmado la entidad azulgrana en su comunicado publicado hace escasos minutos.

El comunicado del Barcelona haciendo oficial el cese de Joan Laporta

De esta manera, el Barcelona ha comunicado el cese de Joan Laporta: "En cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona, ​​el presidente Joan Laporta ha dimitido de su cargo con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones. Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral. En concreto, han presentado su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré".

Por ello, el club ha explicado que "una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración. Hasta entonces, el máximo órgano colegiado del Club quedará integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol. Seguidamente, después de ser oficializada, la nueva Junta Directiva ha continuado la reunión según el orden del día establecido".

Joan Laporta, consciente de la "mejora" antes de su dimisión del Barcelona

Por su parte, Joan Laporta quiso hablar en el día antes de hacer oficial su dimisión del Barcelona. El hasta ahora presidente, habló de las decisiones tomadas en los últimos años y los éxitos de la pasada temporada con Hansi Flick al frente del equipo: "Hemos trabajado mucho y hemos tomado decisiones que han salido bien. Los jugadores de casa son el eje central del primer equipo, que se ha reforzado con jugadores que se han adaptado y han funcionado y han hecho una temporada pasada histórica como la pasada Liga, Copa, Supercopa y a las puertas de la Champions. El equipo tiene a los culés contentos, hace que lo pases bien y desees que llegue el fin de semana. Se está en un proceso de mejora, Deco junto con Hansi está siempre tratando de mejorar el equipo. Estamos orgullosos, porque es lo más importante, que el equipo dé alegrías a los culés".