Deco confiesa cómo decidieron el fichaje de Joan García: "La opción surge como una solución de presente y de futuro"

El director deportivo del Barcelona ha recordado cómo gestionó la llegada del exportero del Espanyol, donde parte de culpa en la decisión tomada vino por la lesión y operación de Ter Stegen, además de apuntar la apuesta firma por el de Sallent

Joan García está siendo uno de los jugadores más destacados del Barcelona esta temporada. El portero de 24 años es la apuesta de Hansi Flick en el once titular, incluso para la de Copa del Rey. De hecho, más allá de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió en septiembre, el meta tan solo se ha perdido el choque ante el Guadalajara. Por ello, Deco, director deportivo de la entidad azulgrana, ha querido explicar cómo decidieron el fichaje del de Sallent, además de lo que supuso la lesión de Ter Stegen en la primera parte de la campaña.

Deco lamenta las diferentes lesiones de Ter Stegen en los últimos meses

De esta manera, Deco, en una entrevista con el Diario Sport, se ha abierto a contar la situación en la portería del Barcelona en los últimos meses, con la incógnita con Ter Stegen: "Tenemos un gran portero como Marc, que está pasando por lesiones muy duras, de las que no le desearía a nadie. Como exfutbolista, sé lo doloroso que es pasar por algo así y no me gusta verlo. Cuando Marc se lesiona por primera vez de la espalda, solo teníamos a Iñaki. No teníamos un segundo portero. Miramos al fútbol base, pero los jóvenes eran muy jóvenes: Diego tenía 18 años, Ander estaba jugando muy poco en el filial. Eso ya nos encendió una alarma. Empezamos a trabajar en varias líneas: mirar el mercado, observar el fútbol base y hacer que jugadores como Ander o Diego tuvieran más minutos para ver qué podían ofrecernos".

En este sentido, Deco recuerda la importancia del fichaje de Szczesny en la 2024/2025: "La temporada pasada tuvimos la suerte de encontrar a Szczesny en un contexto especial. Mucha gente dice que estaba retirado, pero la realidad es que tenía un año más de contrato con la Juventus. Por motivos personales y situaciones que no se dieron como estaban previstas, decidió parar, pero no era un portero retirado desde hacía tiempo. Aun así, no siempre tienes la suerte de encontrar una oportunidad así. Por eso, después de todo esto, entendimos que teníamos que repensar seriamente la planificación de la portería. Esperamos y deseamos la recuperación de Marc, pero necesitábamos otras soluciones".

Deco y la opción de Joan García en el pasado mercado de fichajes de verano

Por último, Deco, que repasó el mercado invernal con Ter Stegen como protagonista, se centró en la llegada de Joan García, explicando cómo surge su fichaje: "La opción de Joan surge como una solución de presente y de futuro. Luego, evidentemente, las decisiones finales dependen del entrenador. Es verdad que la nueva lesión de Marc precipita algunas cosas y le abre la puerta a jugar, pero el fútbol es así. Es una cuestión de oportunidades y de saber aprovecharlas. Ha salido bien y estamos contentos. No es una cuestión de felicidad personal ni de tristeza, me pongo contento en la medida en que el Barça, a pesar de perder temporalmente a uno de los mejores porteros de su historia como Ter Stegen, ha tenido la capacidad de encontrar una solución".