Jules Koundé, objetivo del Liverpool: 80 millones que podrían convencer al Barcelona

El Liverpool valora presentar una oferta cercana a los 80 millones de euros por Jules Koundé, lateral derecho del FC Barcelona y pieza clave para Hansi Flick. El internacional francés, fijo también con Didier Deschamps, consolidado como uno de los jugadores más regulares del equipo azulgrana podría salir en verano, mientras Deco ya tiene un posible reemplazo

El nombre de Jules Koundé vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo. Según informa Daily Mail Sports, el Liverpool está considerando seriamente lanzar una oferta de 80 millones de euros por el lateral derecho del Barcelona en el próximo mercado de fichajes estival.

La cifra no es un asunto menor. En el contexto financiero actual del Barça, cualquier propuesta de ese calibre obliga a una reflexión profunda, aún tratándose de un futbolista que se ha convertido en uno de los pilares del proyecto, donde el lateral derecho de la zaga lleva su nombre y apellido.

Un lateral reconvertido y consolidado

Koundé llegó al Camp Nou en el verano de 2022 procedente del Sevilla con la etiqueta de central de élite. Sin embargo, su adaptación al lateral derecho ha marcado su trayectoria en Barcelona. No era su posición natural, pero sí la que le ha ofrecido mayor regularidad, consagrándolo como uno de los mejores a nivel munidal.

Con Hansi Flick ha mantenido un rol protagonista, sumando 33 partidos esta temporada, con tres goles y dos asistencias. Antes ya había sido importante para Xavi Hernández, aunque el debate sobre su encaje táctico fue constante en algunos tramos, apareciendo grandes dudas sobre su talento.

Su capacidad para defender espacios amplios, corregir transiciones y aportar salida limpia desde atrás ha reducido una de las principales dudas estructurales del Barça en el lateral diestro. Incluso cuando Eric García le disputó la titularidad en los primeros compases del curso, Koundé terminó imponiendo su jerarquía.

Liverpool busca solidez defensiva

En Anfield, la planificación del próximo curso pasa por reforzar la defensa con perfiles contrastados. Koundé encaja por experiencia internacional, polivalencia y capacidad competitiva. Además, es un fijo para Didier Deschamps en la Selección francesa, donde también actúa con frecuencia en el costado derecho, ampliando su valor y reputación en el mercado internacional.

El Liverpool ve en el francés un jugador preparado para rendir de inmediato en la Premier League, una competición que exige intensidad y fiabilidad táctica. Los 80 millones de euros que se plantean sobre la mesa reflejan la dimensión de la apuesta.

El dilema del Barcelona y la opción de Bastoni

Para el Barcelona, la operación abre un escenario complejo. Deportivamente, perder a Koundé supondría debilitar una posición que había logrado estabilidad. Económicamente, una venta por esa cantidad aliviaría tensiones y permitiría maniobrar en el mercado, donde ya hay varios nombres circulando, como el del delantero serbio, Dušan Vlahović.

En paralelo, ha reaparecido el nombre de Alessandro Bastoni en la órbita azulgrana, un central que gusta mucho al director deportivo azulgrana, Deco. El actual defensor del Inter de Milán es una pieza clave en su equipo y solo saldría por una inversión considerable, algo que actualmente parece difícil para el club catalán, salvo una inyección de capital tras una gran venta.

La ecuación es clara: aceptar una oferta potente por Koundé podría abrir margen para reconfigurar la defensa. Rechazarla implicaría priorizar continuidad y estabilidad deportiva, pero condicionar la planificación de la próxima temporada.

El verano aún queda lejos, pero el interés del Liverpool coloca a Jules Koundé en el centro de una decisión que abre varios frentes. El Barça deberá valorar si 80 millones compensan la salida de uno de sus futbolistas más fiables y cuál debería ser su posible reemplazo.