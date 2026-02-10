"Creo que Vlahovic va a firmar con el Barça"

Comienzan las elecciones en el FC Barcelona y los primeros fichajes de cara al verano comienzan a sonar. Y el delantero serbio podría ser uno de los posibles refuerzos del conjunto azulgrana

Comenzó el periodo electoral en el FC Barcelona una vez presentada ya la dimisión por parte de Joan Laporta y ya han comenzado a sonar, misteriosamente, los primeros nombres de fichajes de cara a la próxima temporada.

Y uno de ellos podría ser Dusan Vlahovic. El delantero serbio podría tomar el testigo de Zlatan Ibrahimovic en la delantera azulgrana, quien tiene cada vez más los días contados en el Camp Nou por su elevada ficha salarial.

Pese a que no está cumpliendo con las expectativas que había en su llegada a Turín, el atacante balcánico se convertirá en agente libre el próximo verano y su nombre está subrayado en rojo en los peces gordos del mercado.

Actualmente, se encuentra en el dique seco desde finales de noviembre por culpa de una lesión en el aductor. Y por si alguien se ha olvidado de él, uno de sus preparadores físicos y con el que coincidió con él en el Partizán se ha encargado de poner su nombre en el escaparate ya.

Lo ha hecho en declaraciones a Tuttosport, donde ha dejado entrever cuáles son las intenciones de Vlahovic: "Creo que se irá al Barcelona. Antes de la Juve, había hablado con el Atlético de Madrid. Pero eligió a los 'bianconeri'. Era una oferta que no podía rechazar".

​Dusan Ilic fue, y sigue siendo, una persona muy importante en la carrera de Dusan Vlahovic después de que comenzasen a trabajar juntos desde la pandemia: "Empezamos a trabajar juntos en 2021. Seguimos entrenando aislados durante más de un año. Él ya tenía un preparador físico personal. él y yo nos centramos en los aspectos nutricionales".

​Sobre la lesión que sufre el delantero, Ilic advierte: “Me preocupa que después de esta lesión no pueda recuperar un alto nivel de rendimiento: tiene hambre, un deseo de marcar cada vez mayor, casi obsesivo”.

Da marcha atrás ante tanto revuelo

Sus declaraciones han corrido como la pólvora tanto que hasta ha tenido que volver a salir al escenario para matizar sus palabras: "No soy entrenador de la selección de Serbia y no he tenido contacto con Dusan Vlahovic desde hace bastante tiempo; sólo estoy expresando mi opinión, no tengo información específica".

​Eso sí, a su amigo le deja claro lo que tiene que hacer: "Sólo si abandona Turín volverá a ser el jugador que vimos en la Fiorentina. Era de primera clase y siempre tuvo esas habilidades". Cabe recordar que Dusan anotó 64 goles en 108 partido en el Franchi antes de que la Juventus desembolsase 84 millones para hacerse con sus servicios en enero de 2022.

​El problema de la ficha de Vlahovic

​El problema lo va a tener ahora Vlahovic. Y es que, aunque sea agente libre, actualmente tiene una ficha de 22 millones de euros, algo poco asumible para la mayoría de los clubes europeos. De esta forma, o rebaja sus pretensiones económicas o, para mantenerlas, tendrá que buscar los 'petrodólares'.