La despedida de Joan Laporta, la actualidad de Raphinha y la preocupación con De Jong en el Barcelona

El presidente azulgrana ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora, le toca esperar que las urnas vuelva a unir sus caminos

Todo apunta a que volverá a salir como presidente del FC Barcelona, pero en el mundo del fútbol cualquier cosa puede pasar en cuestión de veinticuatro horas. Por eso, Joan Laporta ha optado por despedirse de su plantilla y cuerpo técnico, por si acaso las urnas le fallan.

El ya expresidente azulgrana ha visitado este martes la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo azulgrana y del técnico Hansi Flick.

Laporta, que el lunes dimitió oficialmente como presidente de la entidad junto a otros nueve directivos de su junta como paso indispensable para poder concurrir a las elecciones del próximo 15 de marzo, ha aprovechado el encuentro para reunirse también con las plantillas de fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala y balonmano.

El aspirante a presidente ha acudido al recinto deportivo de Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, así como de Rafa Yuste, que el mismo lunes asumió el cargo de presidente de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo mandatario azulgrana elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

En las imágenes del encuentro se puede ver a Laporta y Yuste dirigiendo unas palabras a los futbolistas del primer equipo azulgrana. Asimismo, Hansi Flick aparece en una de las fotografías abrazándose al expresidente en presencia del director deportivo, Anderson da Souza 'Deco'.

El abogado barcelonés ha visitado a los futbolistas antes de la sesión de entrenamiento que han realizado para preparar el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que disputará este jueves frente al Atlético de Madrid.

Raphinha lo tiene muy complicado para llegar

Opciones tiene, pero muy pocas por mucho que él diga. El atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico.

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.