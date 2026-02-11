Marc Pubill celebra la 'ventaja' del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey: "El hecho de empezar en casa creo que nos va a ir bien"

El defensor del Atlético de Madrid asegura que el partido de ida frente al Barcelona será crucial para el cuadro colchonero debido a la presencia de los aficionados, que será, en gran medida, un factor crucial para pasar a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid, tras perder en LaLiga por 0-1 ante el Real Betis en el Metropolitano, encara las semifinales de la Copa del Rey, dónde se medirán al Barcelona. Los blaugranas, primeros en LaLiga y favoritos en la Copa del Rey, llegan con la esperanza de poder dejar la eliminatoria decantada a su favor en territorio enemigo, para luego dar la puntilla a los rojiblancos en el Camp Nou. Aunque es un hecho que los equipos prefieren jugar la vuelta en casa, para Marc Pubill es una 'ventaja' empezar en casa, algo que "le hará bien" al Atlético de Madrid según ha señalado el propio futbolista.

Marc Pubill: "El hecho de empezar en casa creo que nos va a ir bien"

Marc Pubill admitió la complejidad de la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, pero consideró que a su equipo le viene “bien empezar en casa”, con el partido de ida este jueves en el estadio Metropolitano. “Va a ser una eliminatoria muy complicada, pero el hecho de empezar en casa creo que nos va a ir bien, con nuestra gente. Teniéndoles ahí apoyando como siempre creo que nos va a dar ese plus y estoy seguro de que lo vamos a sacar”, apuntó en declaraciones a los medios del club tras ser elegido por la afición como el ‘Jugador 5 Estrellas’ del pasado mes de enero.

Marc Pubill, presente en los planes de Simeone para la Copa del Rey

El defensor catalán apunta a estar presente en el once titular que Simeone sacará en el Metropolitano para medirse al equipo de Hansi Flick. Pubill se ha consolidado en el once como central y así parece que partirá ante el cuadro catalán. “Estoy muy a gusto, me han enseñado mucho y muy rápido y me he adaptado rápido a esa posición. Estoy muy feliz ahí, igual que en el lateral también. Estoy para ayudar donde se me necesite”, valoró. Simeone perfiló en la previa del partido su probable once titular para el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Metropolitano, con Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann dentro de la alineación y con Ademola Lookman, Julián Álvarez y Giuliano Simeone en el frente de ataque. "No estoy pensando en las bajas del Barcelona, sino en nosotros, en la baja que tenemos de Barrios, en algún chico que también ha estado estos días descompuesto y necesitamos centrarnos en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos", expuso Simeone en rueda de prensa.

Marc Pubill, feliz en el Atlético de Madrid

El futbolista fichó por el Atlético el pasado verano. “Cuando vienes a un club así no te lo imaginas, sí que sueñas con ello y te lo pones como objetivo. Estoy muy feliz de cumplirlo y espero cumplirlo muchas veces más, muchos meses más y muchos años más”, dijo el defensor rojiblanco que desea poder levantar su primer título con la camiseta del Atlético de Madrid.