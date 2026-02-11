Crecen las dudas en torno a Julián Álvarez y su situación en el Atlético de Madrid: "Deja de tener esa ilusión"

El rendimiento del argentino sigue estando a debate en el Atlético de Madrid, ya que suma más de dos meses sin ver puerta. Todo apunta a ser un bloqueo mental que sufre el argentino que, según indica Roberto Fresnedoso, puede desencadenar la pérdida de "ilusión" por parte de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid, que sigue siendo una montaña rusas de resultados, regresa a la Copa del Rey tras pasar a semifinales endosándole un 0-5 al Real Betis en la Cartuja para afianzar su candidatura al título frente al favorito, el Barcelona. Para el partido, tras perder en LaLiga ante los rojiblancos, Simeone necesitara la mejor versión de sus jugadores, especialmente de un Julián Álvarez que lleva tiempo sin aparecer de cara a puerta. Algo le pasa al argentino o eso empiezan a debatir en el contexto del Atlético de Madrid dónde crece la preocupación en torno a Julián Álvarez, incluso llegando a señalar que el delantero "deja de tener esa ilusión", según señala el ex futbolista rojiblanco, Roberto Fresnedoso.

Roberto Fresnedoso sobre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

El ex jugador del Atlético de Madrid fue preguntado acerca de la situación que atraviesa Julián Álvarez. El argentino ha pasado de ser la estrella y gran esperanza rojiblanca para levantar un título a un futbolista intrascendente en el juego del cuadro de Simeone, que sigue apostando por el campeón del mundo a pesar de su mal estado de forma.

Fresnedoso señala que el problema del atacante pueda estar fuera del fútbol, algo que le afecta de manera personal y lo mantiene lejos de su nivel. "A veces hay una química que aparece y dejas de ser tú. Dejas de tener esa confianza y esa ilusión", señaló en los micrófonos del programa 'Tot costa' de Catalunya Ràdio. "La solución pasa por darle su espacio y que su entorno, familia y compañeros le ayuden", subraya el ex futbolista que pide al vestuario que arrope a Julián Álvarez en un momento muy delicado de la temporada y de la carrera deportiva del argentino.

La condena de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Desde el 9 de diciembre de 2025 lleva Julián Álvarez sin celebrar un gol. El último tanto del argentino se remonta ha hace, aproximadamente, dos meses. Lo anotó en la UEFA Champions League ante el PSV en lo que fue un preludio de la crisis goleadora que sufre en estos momentos.

A la cita ante el conjunto neerlandés llegó con dos goles en los anteriores enfrentamientos europeos, pero sin ver puerta en LaLiga desde que se enfrentó al Sevilla en la jornada 11. Aunque en la Champions pudo redimirse un poco, su negatividad de cara a puerta sigue vigente en LaLiga, competición en la que no marca desde el 1 de noviembre de 2025, en el duelo ante los hispalenses.