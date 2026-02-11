El Rayo Vallecano tiene un 'as' en la manga para jugar el derbi contra el Atlético de Madrid

A falta de cuatro días para que se dispute el partido, la directiva franjirroja está agotando todas las vías para poder jugarlo. Mientras esperan el veredicto, tanto los de Iñigo Pérez como los del 'Cholo' Simeone permanecen trabajando con dicha intriga

Cinco días después de la suspensión del partido entre el Rayo y el Real Oviedo debido al mal estado del césped del Estadio de Vallecas, terminado de cambiar al completo apenas 48 horas antes de ese encuentro, las incógnitas sobre si estará en perfectas condiciones para el siguiente partido contra el Atlético de Madrid siguen siendo muchas.

Desde el Rayo Vallecano "confían" en que el césped termine de asentar y esté disponible para el domingo, según informan este miércoles a EFE fuentes del club.

Operarios de Royalverd, la empresa instaladora del césped, están tratando por todos los medios de que el césped asiente, trabajando en diferentes turnos a lo largo del día, incluida la noche, junto a responsables del Rayo Vallecano.

La previsión de lluvias de los próximos días en Madrid es lo que mantiene la incógnita ya que sin agua ni humedad el problema hubiera estado resuelto. Para paliar esa circunstancia de la humedad se trabaja con calentadores, bombas de agua y otras máquinas que puedan ayudar a subsanar la situación.

La única alternativa que le queda al Rayo Vallecano

Así, a falta de cuatro días ya para que se dispute el derbi madrileño y en caso de que no le puedan garantizar que el césped vaya a estar apto para el domingo, al Rayo Vallecano sólo le queda lanzar su último 'as' de la manga: el estadio de Butarque, en Leganés.

Dicho escenario se presente como la única alternativa para la entidad que preside Martín Presa si no quieren tener aplazados dos encuentros e incluso sufrir alguna que otra sanción federativa por incumplir con el reglamento, como denuncia el Real Oviedo.

Lo que nunca se ha planteado, según afirma la agencia EFE, es hacerlo en el Metropolitano, "para evitar una posible ventaja competitiva" del Atlético al sentirse más como local que visitante.

Responsables de LaLiga también visitan a diario el Estadio de Vallecas para ver la evolución y generar el informe que será vinculante en la toma de la decisión definitiva.

En el Rayo quieren "apurar todas las posibilidades" para jugar en Vallecas pero la decisión de LaLiga se espera entre el jueves y viernes, por si llegado el caso hay que trasladarse a Leganés, dónde el club pepinero pondría todo tipo de facilidades.

El Real Oviedo espera respuesta de la RFEF

Dos días después de pedir formalmente a la Real Federación Española de Fútbol los tres puntos del partido suspendido el pasado sábado ante el Rayo Vallecano, el Real Oviedo ya descarta que el encuentro ante el equipo madrileño se vaya a jugar en los próximos días.

El Juez Único de Competición ha trasladado su primera respuesta oficial y, aunque no hay resolución, apela a las partes implicadas, Rayo Vallecano, LaLiga, RFEF y CTA, a que "presenten sus alegaciones/informes correspondientes sobre lo sucedido".

"El Real Oviedo, ahora a la espera, continuará con los pasos necesarios del proceso en la defensa de sus derechos y los de sus aficionados, así como en la defensa del respeto del marco normativo y una aplicación equitativa de la norma para todos los equipos participantes en la competición", ha señalado el club asturiano.

El pasado domingo, 24 horas después de que LaLiga suspendiese el partido ante el Rayo Vallecano debido al estado del césped de Vallecas, el Real Oviedo aseguró que acudirá a todos los órganos competicionales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados.

Además, la entidad oviedista habilitó un canal oficial para que los aficionados azules perjudicados por la suspensión del partido registren los gastos con el objetivo de reclamar ante las autoridades competentes que se depuren responsabilidades y se tenga en cuenta el perjuicio económico ocasionado a la afición azul.