Mario Suárez carga contra Martín Presa: "Solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena"

El exjugador del equipo franjirrojo ha valorado la suspensión del encuentro de hoy, de LaLiga EA Sports, ante el Oviedo, provocado por el mal estado del terreno de juego de Vallecas, criticando la gestión del club

La suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Oviedo ha provocado diferentes tipos de opiniones. Una de ellas ha sido la de Roberto Suárez, director general de la entidad carbayona, que ha mostrado públicamente el cabreo y disconformidad en representación del club asturiano por la decisión tomada por LaLiga EA Sports. Otra de ellas ha sido la de Mario Suárez, exjugador del equipo franjirrojo, que ha cargado contra Martín Presa por la gestión en los últimos años y que afecta directamente a la plantilla de Iñigo Pérez.

Mario Suárez, muy claro con la gestión de Martín Presa

En este sentido, Mario Suárez ha querido hablar públicamente, en sus redes sociales, sobre la situación del Rayo Vallecano tras la suspensión del partido ante el Oviedo, que debía jugarse hoy a las 14:00 horas: "No hay excusas, es que es una vergüenza, solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena. Hoy se suspende un partido de fútbol porque no se quiere cuidar el césped. La climatología no es excusa, el Leganés, Getafe, Real Madrid o Atlético tienen la misma, pero se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones y que sus jugadores puedan estar a gusto". Asimismo, el exjugador del equipo franjirrojo ha seguido afirmando que los jugadores están hartos. Ayer sacaron un comunicado junto con el staff quejándose. Se duchan con agua fría, tienen que entrenar fuera de la Ciudad Deportiva durante meses en césped sintético... ¡En 2026 en Primera División! Es una locura, pero la culpa siempre es de los demás, y nunca pasa nada".

Por otro lado, Mario Suárez ha querido acordarse del equipo de Guillermo Almada, que tendrá que volver y poner el foco en el encuentro de la próxima jornada de LaLiga EA Sports, a la espera de que se confirme la fecha del duelo ante el Rayo Vallecano: "Hoy el Oviedo ya está aquí, ¿y la afición del Oviedo que ha pagado su viaje y su entrada? Y si le dan el partido por ganado el Oviedo, ¿qué? Porque el Rayo está en descenso, pero los contratos que reducen si bajan son los de los jugadores. Siempre pagan los demás, y es una pena. ¿Pero y ahora qué? ¿Ahora qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Es que me da mucha pena y es un milagro lo que están haciendo los jugadores del Rayo. Es increíble".

Los de Iñigo Pérez, ante un momento difícil en LaLiga EA Sports

Además del problema que ha supuesto la suspensión del Rayo Vallecano - Osasuna, los de Iñigo Pérez vienen de perder los cuatro últimos partidos, incluido el de octavos de final de Copa del Rey ante el Alavés en Mendizorroza. Sin embargo, los encuentros de LaLiga EA Sports en los que ha caío derrotado ha provocado que el equipo franjirrojo se sitúe en puestos de descenso, decimo octavo, con 22 puntos, a tan solo uno del Getafe y Valencia. Con todo ello, el conjunto madrileño afronta jornadas de alto nivel en las próximas semanas, como el choque ante el Atlético de Madrid, la visita al Real Betis en la Cartuja o al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y la cita en Vallecas frente al Athletic Club.