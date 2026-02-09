El técnico Iñigo Pérez cambia de bando ante el escándalo del Rayo Vallecano

El preparador del conjunto franjirrojo se ha pronunciado sobre la situación por la que atraviesa en estos momentos el club en una entrega de premios. Y ha pasado, en sólo unos días, de intentar calmar las aguas en Vallecas a agitarlas con su mensaje

El Rayo Vallecano se cae a pedazos, literalmente. Y los que se han cansado ya de soportar semejantes condiciones infrahumanas para un equipo de elite han sido ya los más afectados: sus propios jugadores.

Pero, en esta historia que pinta a culebrón de los buenos y no precisamente con un final feliz para Vallecas, hay un actor principal que ha cambiado su postura de manera radical en sólo unos días: el técnico Iñigo Pérez.

Cuando se acabó el partido ante Osasuna en casa, todos alzaron la voz pidiendo el cambio repentino del terreno de juego. Y fue él, el único que intentó calmar las aguas de un vestuario con estas declaraciones: "Tras una victoria entiendo que debo mostrar mi parecer, cuando todo el mundo va recibir las palabras más suave. Hoy no es el día de quejarse". Un gesto muy elegante y con el que pretendió que dichas condiciones del terreno de juego no sirvieran de excusa para justificar la derrota frente al conjunto navarro (1-3).

Sin embargo, ahora, el preparador franjirrojo se ha cansado de ser el bueno de la película. Y, a juzgar por sus palabras, parece que ha agitado a las fieras de su vestuario.

El entrenador rayista ha acudido a la gala de los premios que entrega la revista especializada Panenka, de los cuales él recibió un reconocimiento por su trayectoria este año, en el que logró llevar al Rayo Vallecano a puestos europeos. Y en la misma ha declarado que su equipo atraviesa problemas, como "todos los equipos", y que sus integrantes intentan "solucionarlo de la mejor manera".

En este mismo sentido, Iñigo Pérez ha valorado cómo sus jugadores afrontan las adversidades y confesó cuál ha sido su mensaje al plantel: "Yo les digo que estos problemas deben usarlo como algo a lo que hacerle frente. Quiero que mis jugadores piensen, que no sean autómatas y que sean sensibles". Unas declaraciones que, sin duda, llegan en el peor momento posible, ya que su equipo ahora está peor que el día de Osasuna, porque ya ocupa una de las tres plazas que condenan al descenso a Segunda División.

No obstante, se encargó de recalcar que, a sus 38 años, vive "muy tranquilo" y que disfruta más del fútbol como entrenador que como el jugador que integró, entre otros, las plantillas del Osasuna y del Athletic Club.

El comunicado de la plantilla del Rayo Vallecano:

"Los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano, con el respaldo del cuerpo técnico, queremos trasladar de manera clara, conjunta y responsable, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), una serie de hechos que consideramos necesario exponer por el bien del club.

1. Afición

La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club. Su fidelidad, compromiso y apoyo constante, independientemente de las circunstancias, es digna de admiración. Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración, acorde a lo que representa para la identidad y la historia del Rayo Vallecano.

2. Ciudad Deportiva

Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos, viéndonos obligados a salir de las instalaciones para poder hacerlo en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo.

Esta situación, prolongada en el tiempo, afectó de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División.

Meses más tarde, y debido a la climatología, no se pudo entrenar en nuestro campo de entrenamiento, teniendo que buscar una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva.

3. Estadio de Vallecas e instalaciones

En el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial.

Un terreno de juego inestable e impracticable que ha obligado al equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva. Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría.

A esta situación se suman deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División para un correcto desempeño profesional.

Queremos subrayar que todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones. Sin embargo, las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo.

Este comunicado no busca generar conflicto ni desviar la atención del partido que disputamos este sábado, cuya importancia deportiva asumimos con total profesionalidad y compromiso. La plantilla y el cuerpo técnico estamos plenamente centrados en competir y en defender el escudo del Rayo Vallecano, siendo conscientes de que somos los máximos responsables de la situación deportiva actual.

Precisamente por ese compromiso, consideramos que ha llegado el momento de expresar de forma pública que esta situación debe cambiar. Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División.

Confiamos en que este comunicado sirva para avanzar y mejorar, en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición.

Por último, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a AFE por el trabajo constante y comprometido que realiza, así como por estar siempre pendiente del bienestar y la defensa de los derechos laborales de los futbolistas".