David Aganzo señala a Javier Tebas: "Que se preocupe más de los estadios de Primera y de Segunda División"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles lanzó un mensaje al de LaLiga con motivo de la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo, decisión tomada por el mal estado del terreno de juego del estadio del equipo local

El Rayo Vallecano - Oviedo quedó finalmente suspendido en el día de ayer, sin nueva fecha confirmada para disputar el encuentro entre los de Iñigo Pérez y Guillermo Almada. De esta manera, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, ha querido valorar la decisión tomada por LaLiga de aplazar el choque, debido al mal estado del terreno de juego de Vallecas. En este sentido, desde la AFE quisieron poner el foco en la situación que atraviesa el conjunto franjirrojo, por las condiciones del estadio y la ciudad deportiva.

David Aganzo, sobre el comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano

Por un lado, David Aganzo habló, en la Cadena SER, donde explicó el motivo del comunicado que lanzaron los jugadores del Rayo Vallecano a través de la AFE: "Es una decisión que viene de mucho tiempo atrás, que nunca se ha tomado en cuenta hasta que los futbolistas y el cuerpo técnico han hablado. Yo creo que es un tema de, por favor, que nos ayuden, porque las condiciones que estamos teniendo, tanto en la ciudad deportiva donde muchos chicos, que no solamente el primer equipo, están entrenando y jugando diariamente allí y que pueden tener cualquier tipo de lesión, y si no, animo a todos los que nos están escuchando a que vayan a la ciudad deportiva y lo vean. Si queremos tener una liga de máximo nivel como la que queremos tener, este tipo de circunstancias nos afecta mucho".

De la misma manera, David Aganzo siguó explicando el grave problema con el que cuenta el equipo de Iñigo Pérez: "Ellos intentan entrenar, pero los campos no son los adecuados. La gente que se ha aficionado al fútbol sabe perfectamente que el campo del Rayo Vallecano siempre está en muy buenas condiciones y que ahora mismo está totalmente dejado de la mano de Dios, y al final esto del día a día. En la ciudad deportiva hay chicos muy pequeñitos, que van con sus padres con el frío y ven unas condiciones terribles. El césped sintético está levantado, pueden tener lesiones que pueden ser muy graves para sus futuras carreras. Los chicos que vienen a jugar al campo del Rayo Vallecano tienen un riesgo muy alto de lesionarse, pues imagínate los que están entrando día a día en ese campo que es imposible jugar".

David Aganzo y el mensaje a Javier Tebas

Por otro lado, David Aganzo valoró, en Radio Marca, la situación del Rayo Vallecano: "Saben perfectamente cómo está el Estadio de Vallecas y la ciudad deportiva, donde entrenan el primer equipo y todas las chicas y chicos con un riesgo muy alto de poder lesionarse. Lo que más te duele es que hables con las personas que tiene que arreglar la situación y no te hagan caso durante mucho tiempo. El presidente del Rayo Vallecano y lógicamente el presidente de LaLiga son los únicos responsables de este tema. No hay más".

Por último, David Aganzo le dejó un mensaje a Javier Tebas: "No voy a entrar en dilema con el presidente de LaLiga, lo único que pido es que se preocupe más de los estadios de Primera y de Segunda División. Creo que es más importante para el fútbol español que buscar un partido fuera de España. En vez de vacilar o de sacar pecho de que tengamos la mejor Liga del mundo, lo que tendríamos que hacer es trabajar un poquito más y trabajar con un poco más de previsiones"