Regresa a San Mamés con ganas de reivindicarse: "Hay mucha vida fuera del Athletic"

Unai Elgezabal pisará por vez primera la 'Catedral' como profesional con la camiseta del Levante. A sus 32 años, ha debutado esta temporada en Primera división tras pasar en su día por la cantera del club bilbaíno, por lo que reconoce que será un partido "especial"

Aparcada la Copa del Rey, el Athletic Club retoma LaLiga con la obligación de romper su nefasta racha de siete jornadas consecutivas sin vencer ante un Levante al alza que sigue anclado pese a todo a los puestos de descenso, a cinco puntos de la salvación. Se trata poco menos que de una 'final' para ambos. Pero a nivel particular, el choque de esta tarde en San Mamés tiene un sabor "especial" para Unai Elgezabal, que pisará por vez primera San Mamés como profesional tras haber pasado por Lezama en su día y haber desarrollado una dura carrera hacia la elite.

"Ha sido un camino largo, de mucho trabajo. La recompensa llegó con 32 años, pero yo me siento en un momento muy bonito a nivel profesional y personal. Creo mucho en el trabajo, en la mejora diaria, y todo eso me ha llevado a poder disfrutar de donde estoy ahora. Es la recompensa al trabajo de muchos años atrás. Hay gente que tiene la oportunidad de debutar en primera división muy pronto, pero a mí me ha llegado con 32 años. Y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido, que no es fácil y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Ahora mi ambición es estar muchos años en Primera. Siempre hay que mirar hacia adelante", ha asegurado en una entrevista en el diario Deia el actual jugador del Levante, adonde aterrizó la pasada campaña para ser partícipe del ascenso.

De vuelta a la lista tras su lesión ante el Athletic

El de Barakaldo ya pudo medirse al conjunto bilbaíno en la primera vuelta en el Ciutat de València, pero tuvo la mala fortuna de retirarse lesionado, sufriendo una rotuna del menisco externo que le obligó a pasar por el quirófano. Desde entonces ha sido baja en las últimas siete jornadas, pero ha vuelto a la lista de Luís Castro precisamente de cara a la visita a la 'Catedral'.

"Me encuentro muy bien. Desde el primer momento de la operación, que fue el 2 de diciembre, el proceso ha sido muy favorable, trabajando mucho en el día a día y ahora mismo ya estoy prácticamente recuperado. Ya estoy a las órdenes del míster para lo que necesite y podría competir sin problema", afirmó, mostrando su ilusión por visitar San Mamés.

"Será especial. Cuando sale el calendario lo primero que haces es ver dónde debutas y luego cuándo juegas en San Mamés. Y será especial no solo para mí, para toda la familia, que me lleva siguiendo toda la trayectoria, todos estos años hasta llegar a Primera División y que ahora tienen la oportunidad de verme jugar contra el Athletic y en casa. Estoy con ganas de competir allí", señaló.

La carrera de Elgezabal hacia la elite y su "espinita clavada" en el Basconia

Echando la vista atrás, Unai Elgezabal recuerda cómo una lesión le lastró en su etapa en el Basconia, el segundo filial del Athletic, adonde aterrizó en 2012, pasando luego por Cultural Durango y Barakaldo antes de firmar por un Eibar que lo cedió al Numancia y el Alcorcón. Luego le tocó dar un paso atrás para recalar en el Burgos y desde ahí dio el salto al Levante.

"Fue complicada la etapa en el Basconia porque tuve la lesión en los tobillos, una fractura que no me permitió tener continuidad. Tengo esa espinita clavada porque cuando estuve allí siento que no lo disfruté por las lesiones. Fue un poco un jarro de agua fría, pero también me lo tomo como un aprendizaje. Hay otras formas de llegar al fútbol profesional, no solo a través del Athletic. Hay mucha vida fuera y diferentes trayectorias y caminos", explicó.

Ex compañero de Lekue, al que defiende: "Nadie le ha regalado nada"

De la actual plantilla rojiblanca, el central coincidió con Iñigo Lekue, al que ya pudo enfrentarse en tierras valencianas. "El Athletic allí es lo más grande a nivel deportivo y también tienes esas raíces de la familia, que es del Athletic. Estando en el Danok Bat hicimos un último año espectacular y tuve la oportunidad de ir a Lezama con Lekue. Jugamos un año en el Basconia y él dio pasos agigantados, subió al Bilbao Athletic y mira ahora... Cuando jugamos aquí en noviembre contra el Athletic, hicimos una reflexión. Y es que quién nos iba a decir que estando en el Danok hace más de 10 años íbamos a estar en el Ciutat de València jugando en contra y los dos como capitanes de dos equipos de Primera División. Fue un orgullo para los dos", señaló, deshaciéndose en elogios hacia el lateral.

"Para mí, se es muy injusto con él. Entiendo que el Athletic y la afición estén acostumbrados a la máxima exigencia. Pero Lekue lleva más de diez años en el primer equipo y eso hace ver que su rendimiento es muy bueno. Aquí nadie regala nada y si lleva tantos años en el Athletic es por algo. Muchas veces se habla poco de él porque ha sido la segunda, la tercera o la cuarta opción, pero cuando ha tenido que dar el do de pecho lo ha dado y su rendimiento, para mí, ha sido más que notable. Nadie le ha regalado nada. Si está ahí, además como uno de los capitanes, será por algo. Para mí es un grandísimo jugador", destacó.

Aquel amistoso a las órdenes de Marcelo Bielsa

En su caso, Elgezabal solo pudo jugar con el primer equipo en un amistoso con Marcelo Bielsa como entrenador, aunque recuerda aquellos como algo "un poco anecdótico". "Todavía estás muy verde y son oportunidades preciosas que lo único que quieres es disfrutarlas y aprender de todo. Pero salvando las distancias, creo que era una mentira como quien dice hacerte ilusiones porque las diferencias eran grandes. Ellos estaban con una exigencia muy alta a nivel profesional y yo todavía estaba en ese proceso de aprender, de curtirme como jugador. Pero ya te digo que fue una experiencia súper positiva", rememoró al respecto.

A por todas en San Mamés

Por todo ello, el defensor vasco, que contará con la presencia de amigos y familiares en la grada de San Mamés, vivirá esta tarde un encuentro con sensaciones encontradas. Aunque, obviamente, tiene clara su misión. "Nosotros vamos a San Mamés con la ambición y las ganas de sumar tres puntos, de hacer un partido de tú a tú. Ahora mismo tenemos que sumar cada fin de semana, mirar a corto plazo. Me tengo que evadir un poco de si es o no bueno para ellos seguir en Copa del Rey", sentenció.