Livakovic no entrena con el Girona y pone rumbo al Dinamo de Zagreb

El guardameta croata no se ha entrenado con el Girona y cuenta con permiso del club para cerrar su salida rumbo a Maksimir, clave en su objetivo de llegar al Mundial 2026

Dominik Livakovic está viviendo sus últimas horas como jugador del Girona. El guardameta croata no se ha presentado esta mañana al entrenamiento del conjunto rojiblanco y lo hizo con el permiso expreso del club, que le ha autorizado a viajar a Croacia para cerrar su traspaso al Dinamo de Zagreb. Un movimiento que ya estaba asumido internamente y que responde tanto a una decisión deportiva como a la necesidad del futbolista de recuperar la continuidad bajo palos.

La ausencia del portero fue la nota más significativa de la sesión dirigida por Míchel, en una jornada marcada por el reajuste que se avecina en la portería del Girona. Livakovic no volverá a ponerse a las órdenes del técnico vallecano y su salida es ya cuestión de tiempo y de formalidades contractuales.

El Girona asume su salida y reajusta la portería

El club catalán llevaba días trabajando con la certeza de que el futuro de Livakovic pasaba lejos de Montilivi. Su participación esta temporada ha sido nula, sin ningún minuto jugado en el Girona. Esta situación ha terminado por acelerar su salida. El cuerpo técnico entiende que el croata necesita minutos y estabilidad, algo que no iba a encontrar en el club catalán.

En ese contexto, el Girona ha optado por facilitar la operación y permitir al guardameta ausentarse del trabajo diario para cerrar su regreso a casa. En la plantilla, la situación en la portería también está condicionada por el estado físico de Vladyslav Krapyvtsov, que se recupera de un esguince de tobillo tras haber disputado tres encuentros, lo que obliga al club a reorganizar sus efectivos bajo palos en el mercado invernal.

El Dinamo de Zagreb, clave para el Mundial 2026

El regreso de Livakovic al Dinamo de Zagreb responde a un objetivo muy claro: volver a sentirse titular indiscutible en un entorno que conoce a la perfección. En Maksimir le espera continuidad, liderazgo y un papel protagonista que considera imprescindible para mantenerse en la órbita de la selección croata de cara al Mundial de 2026.

Las negociaciones entre el Fenerbahçe (club al que pertenece) y el Dinamo de Zagreb están muy avanzadas y se trabaja sobre una fórmula de cesión que podría incluir una opción de compra, un aspecto que aún se está ultimando. El entendimiento entre jugador y Dinamo es total y en Croacia dan por hecho que el acuerdo se cerrará en los próximos días.

Para Livakovic, el movimiento supone mucho más que un simple cambio de equipo. Es una apuesta por relanzar su carrera en un año clave, volver a sentirse importante y asegurarse un lugar en los planes de Zlatko Dalic