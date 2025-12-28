El Barça descarta la llegada de Ter Stegen al Aston Villa y el Girona se mantiene como opción real

El portero alemán, pese a tener contrato hasta junio de 2028, podría salir en el próximo mercado de fichajes y el equipo de Míchel se va a lanzar para lograr su incorporación, que podría ocupar el hueco que dejaría Livakovic

Ter Stegen afronta el año 2026 con posibles cambios en su carrera deportiva. El portero alemán puede cambiar de aires tras 10 temporadas defendiendo la camiseta del Barcelona. Por ello, ya recuperado y habiendo vuelto a los terrenos de juego siete meses después, el meta de 33 años podría firmar por el Girona de Míchel, que se muestra muy interesado en lograr su fichaje. Además, la entidad azulgrana ha descartado su llegada al Aston Villa, ya que no habrá negociaciones con el conjunto de Unai Emery, por lo que su firma por el club gironí es una opción real.

Ter Stegen, ante un mercado de fichajes con novedades

Ter Stegen podría vivir un mercado de fichajes de enero atípico, ya que podría salir del Barcelona once años después de su fichaje por el conjunto culé. En este sentido, el Diario Sport ha apuntado que el portero alemán apunta al Girona, ya que "va a hacer todo lo posible por hacerse con sus servicios y las relaciones de clubes son muy buenas". Además, el mismo medio ha destacado que la dirección deportiva azulgrana no mantendrá negociaciones para su llegada al Aston Villa, por lo que queda descartado, por el momento, su llegada a la Premier League. De esta manera, el meta de 33 años debe decidir qué hacer con su futuro, sabiendo que su participación en el Mundial de 2026 podría estar en juego si sigue sin tener minutos, tal y como comentó el director deportivo de la selección de Alemania, Rudi Völler: "Da igual si sigue en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y luego todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como portero de nivel mundial a la sombra de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de estar bajo palos en un Mundial".

Por otro lado, desde Barcelona también siguen pendiente del futuro de Ter Stegen. En este sentido, Hansi Flick fue muy claro en torno a una posible salida del internacional con Alemania: "Es su decisión. Respeto a Marc-André porque es un gran jugador. Es él quien tiene que decidir. Marc es un portero fantástico y tenemos tres excelentes porteros. Estamos felices por eso. Joan es el número uno. 'Tek' ha jugado una temporada fantástica y nos ha dado estabilidad. Es importante en el campo y en el vestuario". Por ello, el mercado de fichajes de enero puede ser un mes con novedades y noticias importantes de cara al conjunto azulgrana y para el propio portero de 33 años.

La salida de Livakovic, posible llave para la llegada de Ter Stegen

Livakovic podría salir en los próximos días del Girona. La reciente oferta del Genoa por su fichaje podría acelerar el movimiento en el conjunto de Míchel, que dejaría un hueco libre para la llegada de Ter Stegen. El internacional con Croacia no ha disputado un minuto con el equipo gironí y podría tener las horas contadas en el club, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al Mundial de 2026.