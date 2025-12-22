En Alemania aclaran el futuro de Ter Stegen para ir al Mundial

El director deportivo de la selección de Alemania ha dejado claro a Ter Stegen que tiene que salir cedido en enero si quiere ir al Mundial del próximo verano

Con Ter Stegen de vuelta de su lesión, el FC Barcelona afronta este enero un auténtico culebrón bajo palos, estando por ver qué es lo que pasa con el arquero germano, que tiene por delante a Joan García como titular y al polaco Szczesny como teórico suplente.

Hansi Flick, por su parte, ya ha dejado claro que Ter Stegen tendrá caro el jugar en el Barcelona, siendo lo más apropiado para todos que marche en préstamo en busca de minutos. El arquero alemán, además, quiere estar con su país, Alemania, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual se disputa en verano de 2026. Para ello, lógicamente, necesita ganar ritmo y continuidad bajo palos, algo que se le priva en el Camp Nou.

Al respecto se ha referido Rudi Völler, director deportivo de la selección alemana, quien no ha tenido reparos en advertir al azulgrana Marc-André ser Stegen. “Da igual si sigue en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y luego todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como portero de nivel mundial a la sombra de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de estar bajo palos en un Mundial”, ha comentado Völler, quien dejó claro que Ter Stegen se encuentra en “muy estrecho contacto” con su entrenador de porteros Andreas Kronenberg.

El detalle, lógicamente, demuestra la preocupación de la Federación alemana sobre la situación del meta azulgrana, aunque en la Mannschaft tienen clara la jerarquía bajo palos: “Puede ser que siga estando un poco abierto, porque mucho depende de Marc-André. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Qué hace?”. En ese contexto, no olvidó destacar al rival directo del todavía guardameta culé: “Oliver Baumann lo está haciendo de maravilla hasta ahora”.

Hansi Flick tendrá mucho que decir sobre el futuro de Ter Stegen

Ya dejó claro Hansi Flick en rueda de prensa quién es su portero titular para lo que resta de temporada, dejando el balón en el tejado de su compatriota Ter Stegen. De momento, ya le brindó la oportundiad bajo palos en Copa del Rey, disputando los 90 minutos de la victoria frente al Guadalajara. Pese a ello, Ter Stegen no contará a priori con opciones ni en LaLiga ni en Champions, mostrándole así el camino en este mercado de enero. La proximidad del Mundial del próximo verano invita a ello, aunque será siempre una decisión del arquero. Flick ya se lo ha dejado claro y desde la Federación Alemana de fútbol también le han marcado los pasos a seguir si quiere ir al Mundial: salir en préstamo en enero.