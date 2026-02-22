Luis Castro reconoce la superioridad del Barça pero exige concentración y eficacia: "Podríamos haber hecho mucho más"

Luis Castro reconoce el mérito del Barcelona pero insiste en que el Levante podía haber hecho más para cambiar el rumbo del partido

El entrenador del Levante UD, Luis Castro, analizó con autocrítica y reconocimiento la derrota por 3-0 frente al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Aunque valoró el mérito del rival, el técnico lamentó las oportunidades desperdiciadas y algunos fallos puntuales que determinaron el resultado.

“Empezamos el partido con un uno contra uno, trabajamos la salida del balón y salió bien. Tuvimos algunas ocasiones y llegamos, lo intentamos. Defendimos correctamente, pero sufrimos dos goles de córner en los que tenemos que estar más concentrados. Ellos casi siempre hacen córner corto y nosotros lo sabíamos. En el momento en que el balón sale, tienes que estar más atento”, comentó Castro, señalando que la preparación para este tipo de acciones defensivas es clave ante un equipo como el Barça.

Oportunidades desperdiciadas y concentración

El técnico explicó que el segundo gol de los azulgranas, aunque duro, no debía marcar la dinámica del partido: “No creo que el segundo gol nos saque del partido. Si haces el 2-1, incluso en el minuto 80, estás dentro del encuentro. El 2-0 es más difícil, pero aún así estábamos creando opciones y había que mantener la concentración”, señaló.

El Levante tuvo algunos acercamientos de mérito. Carlos Álvarez y Olasagasti probaron al portero Joan García en los primeros minutos y generaron peligro con remates en igualdad numérica, aunque no lograron concretar. Castro destacó que el equipo llegó varias veces al último tercio del campo y que ahí “tenemos que hacer más daño”, insistiendo en que la falta de acierto en los metros finales resultó decisiva.

Reconocimiento al rival y autocrítica

El entrenador fue claro al reconocer la superioridad del Barça: “Ellos han estado muy bien, es mérito del Barcelona ganar, pero nosotros podíamos haber hecho un poquito más”, afirmó. Castro valoró la presión alta del equipo azulgrana y su capacidad de generar peligro desde los laterales, especialmente con Joao Cancelo, así como la efectividad de Marc Bernal y Frenkie de Jong, que adelantaron a los locales en la primera mitad, y Fermín López, que cerró la cuenta en los minutos finales.

A pesar del esfuerzo defensivo, el Levante sufrió la superioridad táctica y técnica del líder de LaLiga. “Ellos practican un fútbol de posesión y control que, cuando cometes un error, lo castiga rápido. Hoy nos pasó con los córners y la circulación desde las bandas”, señaló Castro, apuntando a la necesidad de mejorar la concentración en situaciones clave.

Situación crítica en la tabla

Más allá del análisis del partido, Luis Castro advirtió sobre la situación límite del Levante en la tabla. La derrota, la cuarta consecutiva, complica la lucha por la permanencia: “Los próximos partidos son finales que tenemos que ganar. Cada punto perdido nos aleja de la salvación y nos obliga a reaccionar inmediatamente”, afirmó.

El conjunto valenciano pasa de mirar hacia arriba a visualizar la permanencia desde la distancia. La buena imagen ofrecida por momentos no compensa la realidad: siete puntos por encima del descenso y un calendario exigente que obliga a cambiar el rumbo de inmediato. Castro concluyó con un mensaje claro: el equipo debe mejorar en concentración, eficacia en el último tercio y aprovechar cada oportunidad, o la situación se volverá insostenible.