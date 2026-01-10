Girona - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

Los catalanes buscan su segunda victoria consecutiva mientras el Osasuna quiere seguir subiendo puestos en la clasificación

Este sábado, Girona y Osasuna se enfrentan en el estadio de Montilivi en un partido clave por la permanencia.

El conjunto de Míchel ha logrado salir de la zona de descenso por primera vez en lo que va de LaLiga. Sin embargo, el peligro sigue muy presente: el Girona ocupa la decimosexta posición con 18 puntos, los mismos que el Mallorca, y solo se encuentra un puesto por encima del descenso. En la pasada jornada, los catalanes sumaron una victoria importante precisamente ante el Mallorca, confirmando una ligera mejoría en las últimas semanas. En los últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 6 puntos de 15 posibles, con sensaciones positivas tanto en el juego como en los resultados.

Pese a esa reacción, el rendimiento en casa sigue siendo una asignatura pendiente. El Girona es uno de los peores locales del campeonato, con solo 9 puntos sumados en nueve partidos disputados en Montilivi.

Osasuna llega en una situación muy similar. El equipo rojillo cuenta con un punto más que el Girona y atraviesa una dinámica irregular, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La pasada jornada empató ante el Athletic Club en un partido que tuvo controlado y en el que estuvo cerca de llevarse los tres puntos.

A domicilio, los navarros presentan números muy preocupantes. Aún no han logrado ninguna victoria como visitantes y de los 19 puntos que suman en la clasificación, solo dos han llegado lejos de El Sadar, lo que les convierte en el peor equipo fuera de casa.

El balance histórico entre ambos conjuntos refleja una gran igualdad: 10 victorias para cada equipo y 4 empates. La pasada temporada, cada uno hizo valer su condición de local: el Girona ganó en Montilivi y Osasuna se impuso en El Sadar.

Girona FC - CA Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

El partido entre el Girona y el Osasuna, tendrá lugar este sábado 10 de enero de 2025, a las 18:30 horas, en el estadio de Montilivi.

Girona FC - CA Osasuna: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110, 111 y 112) o LaLiga TV Bar (302).

Girona FC - CA Osasuna: ¿Cómo seguir en directo online?

