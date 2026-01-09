Alessio Lisci, sobre la competencia tras la llegada de Javi Galán: "Es una suerte tener dudas entre jugadores"

El técnico de Osasuna valoró la llegada del ya exjugador del Atlético de Madrid y señaló el momento de forma del equipo en la clasificación de LaLiga EA Sports y sus diferencias con el Girona de Míchel

Osasuna visitará en el día de mañana Montilivi para enfrentarse al Girona, en el duelo correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Por ello, como viene siendo habitual, Alessio Lisci compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del choque contra los de Míchel, que ha hablado sobre los planes de su equipo en el mercado de fichajes. Por su parte, el entrenador italiano ha destacado, entre otros temas, la competencia que existe en la plantilla tras el fichaje de Javi Galán.

Alessio Lisci señala las dudas en el lateral izquierdo

Por ello, Alessio Lisci ha hablado en rueda de prensa sobre cómo llega Osasuna al encuentro contra el Girona, recalcando la llegada de Javi Galán, que ha hablado esta semana de su relación con Simeone: Estamos bien. El equipo está bien, con ganas, como siempre. A ver cómo se da mañana. Estamos en un momento bueno, en el que muchos jugadores están bien. Hemos ampliado la plantilla con la llegada de Javi Galán y la vuelta de los lesionados. Para mí es una suerte poder tener dudas entre jugadores porque eso te permite tener más opciones. Ahora, más allá de los extremos, tenemos también a Javi, que puede jugar en esa posición, metiendo a Abel o a Juan. Es una opción más que tenemos".

Por otra parte, Alessio Lisci analizó la situación del Girona en LaLiga EA Sports: "El Girona no es que haya estado mal. Lo que pasa es que le penalizaban algunos errores en salida. Luego han pasado un tramo que le penalizaba el balón parado. Y ahora, han ido ajustando. Tienen un muy buen entrenador, una buena plantilla y un club que hace las cosas bien. La situación tenía que mejorar porque trabajan bien. Ahora están mejor.Han mejorado. Han recuperado lesionados, que al final, volvemos a la película de siempre. Nosotros entrenamos pero luego, los jugadores juegan y tenerlos a todos te suma mucho".

Alessio Lisci apunta las amenazas del Girona

Alessio Lisci también fue preguntado por si la defensa es el punto más débil de Osasuna, que ya conoce el día y hora de su partido de octavos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad: "Defensa puede significar muchas cosas. Por estadísticas, puede ser el tema de las transiciones. Pero es algo que ahora han ajustado. Están mucho mejor y no es tan fácil hacerles daño en esa situación". Además, el técnico italiano habló sobre el hecho de haber entrenado esta semana con la nieve en Pamplona: "Muy divertido no ha sido porque no veas el frío que hacía. El día que nevó, al día siguiente en El Sadar, pasamos mucho frío. Pero el equipo es increíble. Siempre entrenan bien, más allá de la temperatura que haga o lo que pase. Nos hemos preparado bien. No hay excusas".

Por último, Alessio Lisci apuntó las amenazas del Girona: "Es un equipo que cuando tiene el balón, tiene muy claro lo que debe hacer. Genera ocasiones con bastante claridad, aunque no se está plasmando en muchos goles. Tienen uno menos que nosotros. Pero es un equipo que genera, juega muy bien al fútbol. Cuando le presionas, tienes que hacerlo muy bien"