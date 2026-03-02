Osasuna y una renovación vital para el éxito rojillo

Tras nueve temporadas en la entidad navarra, el club y Braulio Vázquez han decidido extender su vinculación contractual

Nueve temporadas liderando el proyecto deportivo de Osasuna le han hecho ser uno de los directores deportivos más codiciados de España, ya que bajo su mandato, la entidad navarra ha logrado un ascenso a Primera División, seis permanencias holgadas, un subcampeonato de Copa del Rey, una clasificación para la Conference League y otra para la Supercopa de España.

O dicho de otra forma, Braulio Vázquez ha sido uno de los pilares de la década más dorada de Osasuna. Y por eso se ha ganado el derecho a renovar hasta cuando él quiera. Y, por el momento, el Club Atlético Osasuna le ha renovado hasta el 2029, así como a su secretario técnico de fútbol profesional, José Antonio Prieto ‘Cata’.

De esta forma, ambos amplían su compromiso con la entidad rojilla tres temporadas más de lo contemplado en su anterior relación contractual. Este martes, a las 17:30 horas, se realizará un acto de renovación en la sala de prensa de El Sadar con presencia del presidente, Luis Sabalza.

Cabe recordar que Braulio Vázquez se convirtió en el máximo responsable de la parcela deportiva de Osasuna en mayo de 2017 con el equipo recién descendido a Segunda División y con el objetivo de construir un nuevo proyecto deportivo. De su mano llegó al club José Antonio Prieto ‘Cata’, con quien había trabajado en el Real Valladolid, para ser su mano derecha y responsable de la secretaría técnica de fútbol profesional.

Tras un primer curso en el que no se logró regresar a Primera con Diego Martínez en el banquillo, se inició un ciclo exitoso de seis temporadas junto a Jagoba Arrasate y a la que siguió otra notable campaña con Vicente Moreno, antes de confiar la dirección del equipo a Alessio Lisci.

Osasuna vuelve a soñar con Europa

Con Lisci en el banquillo, Osasuna está viviendo una temporada muy plácida y aún mantiene esperanzas de poder volver a acariciar el sueño europeo. Por el momento, los rojillos son décimos en la tabla con 33 puntos, a siete de un Celta que es sexto y ocupa la última posición europea por ahora., si bien podría extenderse hasta la séptima, de la que los navarros están a tan sólo tres.

Pese a la derrota por la mínima en Mestalla, el comienzo en este 2026 está siendo muy positivo para los de El Sadar. De los últimos siete encuentros que han disputado sólo han sido derrotados por el Valencia, ganándoles incluso al Real Madrid en una noche mágica y para el recuerdo ya de todos los aficionados osasunistas gracias al agónico gol de Raúl García de Haro.