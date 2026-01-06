Javi Galán, ex jugador del Atlético de Madrid, desvela su relación con Simeone

El lateral izquierdo dejó el Atlético de Madrid para marcharse a CA Osasuna en donde espera recuperar su mejor nivel de juego. El extremeño nunca gozó de la confianza de Diego Pablo Simeone que no puso ningún impedimento a que terminara saliendo en este mercado de fichajes de invierno

Javi Galán nunca le gustó como futbolista a Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Ya sea por una cosa u otra, el extremeño sólo tuvo protagonismo en el club rojiblanco en momentos contados y cuando cometió errores o llegaron futbolistas para reforzar o mejorar dicha posición siempre acabó en el banquillo. Una relación que ha acabado con Javi Galán en CA Osasuna en este mercado de fichajes de invierno, desvinculándose de un Atlético de Madrid que le ha dado mucho. El lateral izquierdo ha desvelado ahora cómo es su relación con Simeone.

El cambio en el partido contra el RC Celta: motivo por el cual Javi Galán se ha marchado del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone

La continuidad de Javi Galán en el Atlético de Madrid quedó vista para sentencia el pasado mes de octubre cuando el equipo rojiblanco se enfrentó al RC Celta en el Estadio de Balaídos. El lateral izquierdo saltó al terreno de juego tras el descanso, pero en el minuto 76 fue sustituido por Álex Baena. Una decisión de Diego Pablo Simeone que provocó que el lateral izquierdo mostrara su malestar. No les gustó eso a Simeone que, desde entonces, mandó a Javi Galán al ostracismo: no contó con él.

Javi Galán ahora ha roto su silencio y ha señalado que si no jugó más en el Atlético de Madrid, sólo 7 partidos y 313 minutos, fue por una decisión técnica de Simeone ya que no había lesión de por medio. "Físicamente me he encontrado muy bien y siempre he entrenado fuerte porque no sabes cuándo te puede dar la oportunidad", ha dicho en El Larguero.

El extremeño, de 31 años, se ha quedado con una espinita en el Atlético de Madrid. Haber jugado más. "Claro que me he preguntado por qué, me hubiese gustado ayudar mucho más. Tampoco pienso si podía haber jugado más o menos y ahora toca disfrutar dónde estoy".

A continuación, Javi Galán ha desvelado que mantiene una buena relación con Simeone, al que le guarda cariño. "Hablé con el Cholo, pero no pude despedirme en persona porque fue todo de vacaciones. Le tengo cariño y tanto a él, como al equipo, le desearé siempre lo mejor".

Javi Galán, contento de haber elegido CA Osasuna

Javi Galán también ha señalado que está contento de haber fichado por CA Osasuna en donde estará hasta el final de esta temporada, aunque existe la posibilidad de alargar su estancia en el club rojillo si ambas partes acaban satisfechas. "Estoy donde quiero estar, estoy convencido al cien por cien de la decisión, muy contento y con muchísimas ganas de aportar lo que quiero aportar".