Osasuna encarrila la renovación de Herrando y anuncia otra "operación deseada"

Braulio Vázquez confirma avances con el central navarro y deja entrever una operación de mercado pensada más para el futuro que para el presente

Osasuna mueve ficha en dos frentes distintos. Mientras la renovación de Jorge Herrando avanza de forma clara y está cerca de cerrarse, el club rojillo trabaja en una incorporación que no responde a una urgencia inmediata, pero que puede marcar diferencias de cara al verano. Una operación, además, que mantiene atento al FC Barcelona por un posible retorno económico.

Braulio Vázquez, director deportivo del club, dejó varias pistas durante la presentación de Javi Galán. Cerrada esa primera operación del mercado invernal, Osasuna no descarta dar un nuevo paso, aunque con una lógica distinta. “Estamos valorando alguna operación para el año que viene, pero si esperamos quizá no la podamos hacer”, explicó.

Un fichaje adelantado para evitar competencia en verano

La idea que maneja Osasuna es clara: adelantarse al mercado estival. Braulio reconoció que ahora existen más opciones de cerrar determinadas operaciones que dentro de unos meses, cuando entren en escena clubes con mayor músculo económico o menos restricciones salariales.

Todas las pistas conducen a un perfil concreto: un defensa joven, con experiencia en Primera y que termina contrato en junio. El nombre que más encaja es el de Mika Mármol. El central zurdo de Las Palmas, de 24 años, gusta desde hace tiempo en El Sadar y encaja en la política de fichajes del club, pero su situación contractual añade complejidad a la operación.

Las Palmas no quiere perder a uno de sus jugadores importantes en plena temporada, y además existe un factor clave: el FC Barcelona conserva el 50% de una futura venta. Cualquier traspaso ahora dejaría un reparto económico que no resulta especialmente atractivo para el club canario, aunque sí podría suponer un pequeño pellizco para el Barça.

El Barça, pendiente de un posible ingreso

La cláusula de rescisión de Mármol es de 10 millones de euros, pero con solo seis meses de contrato por delante, su valor real se deprecia. En verano quedaría libre, lo que multiplicaría la competencia por su fichaje y dificultaría mucho la maniobra para Osasuna. De ahí la intención de anticiparse, aunque no sea una necesidad deportiva inmediata.

Si la operación se cerrase ahora, el jugador evitaría un tramo final complicado en Las Palmas, mientras que el Barcelona ingresaría una cantidad inesperada por un futbolista que se ha formado en su cantera.

Herrando, un pilar que se asegura a largo plazo

En paralelo, Osasuna avanza de forma decidida en la renovación de Jorge Herrando. El central navarro, que acaba contrato en 2027, tiene posturas muy cercanas con el club para ampliar su vinculación. Así lo confirmó el propio Braulio: “Es bilateral. Él también se ha acercado desde hace tiempo. Soy muy optimista”.

Herrando ha sabido esperar su momento. Tras varias temporadas con protagonismo intermitente, la escasez de centrales le ha abierto más puertas este curso. Ha participado en 13 partidos, seis como titular, y viene de firmar una actuación destacada ante el Alavés.