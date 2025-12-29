Javi Galán en su presentación: "Estoy donde quiero estar, Osasuna va mucho con mi identidad"

El lateral cedido por el Atlético de Madrid se muestra convencido de su decisión, destaca la forma de jugar del equipo y se ofrece para aportar desde el primer día

Javi Galán ya es oficialmente jugador de Osasuna. El lateral izquierdo, cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada, fue presentado este miércoles en El Sadar tras completar su primer entrenamiento en Tajonar. El pacense no dejó lugar a dudas sobre su decisión y se mostró plenamente convencido del paso que ha dado en su carrera, asegurando que llega al club rojillo con ilusión y con la intención de sumar desde el primer momento.

Osasuna abonará 500.000 euros al Atlético por la cesión del futbolista y, en caso de que su estancia se prolongue más allá de junio, el club navarro deberá pagar otros 500.000 euros por cada temporada adicional en la que se logre la permanencia en Primera División. Un acuerdo que refleja la confianza del club en el rendimiento de un jugador contrastado en la élite.

“Estoy donde quiero estar”

Durante su comparecencia, Galán fue claro al explicar los motivos que le han llevado a elegir Pamplona como destino. “Estoy donde quiero estar. Estoy convencido al cien por cien con la decisión y muy contento de estar aquí”, afirmó. El lateral destacó especialmente la identidad del club y su forma de competir. “Creo que Osasuna va mucho con mi identidad, con la persona que soy. Intentaré dar muy buen rendimiento y aportar todo lo que pueda”.

El exjugador del Atlético reconoció que ya conocía bien lo que supone jugar en El Sadar. “Lo he sufrido mucho cuando he venido aquí como visitante. El público, el estadio y todo lo que engloba el club me gusta”, explicó, subrayando que ese ambiente fue determinante para dar el sí.

Polivalencia y competencia

Galán llega para reforzar una banda izquierda en la que Lisci cuenta con varias alternativas, algo que el propio futbolista asume con naturalidad. “Hay competencia en todos los puestos. Vengo a sumar en lo que necesiten y en lo máximo que pueda”, señaló. El lateral recordó su capacidad para adaptarse a distintos sistemas: “Puedo jugar en línea de cinco o de cuatro. He jugado muchos años en las dos posiciones y creo que me adapto bien al juego del equipo”.

El director deportivo, Braulio Vázquez, quiso destacar tanto el perfil futbolístico como humano del nuevo fichaje. “A nivel deportivo todos conocéis su polivalencia y de dónde viene, pero para nosotros es muy importante que nos haya elegido. A nivel personal estoy convencido de que hemos acertado de pleno”, afirmó.

Preparado para competir

Pese a la falta de continuidad en el Atlético, Galán se siente listo para competir desde ya. “Físicamente estoy al cien por cien y con muchas ganas de ayudar”, aseguró, sin descartar incluso poder estar disponible para el próximo compromiso liguero. El lateral llega con la intención de vivir el presente y centrarse en el día a día. “Quiero aportar todo lo posible durante este tiempo y luego ya veremos qué pasa”, concluyó.