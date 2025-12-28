Vicente Moreno, actual entrenador del Al-Wakrah, sobre su salida de Osasuna: "Sentía que necesitaba cambiar de proyecto"

El exentrenador del conjunto que dirige Alessio Lisci ha desvelado detalles sobre cómo fue salir del club al final de la pasada temporada, así como el cambio del fútbol español al qatarí

Vicente Moreno ya se encuentra en la memoria de Osasuna. El entrenador decidió salir del conjunto rojillo tras el final de la pasada temporada 2024/2025, por lo que terminó firmando con el Al-Wakrah de Qatar. De esta manera, el técnico, que firmó unos datos que dejaban en mal lugar a Alessio Lisci en el mes de octubre, ha hablado sobre la decisión que tomó por aquel entonces, desvelando además detalles que no se han contado antes, con Braulio Vázquez, director deportivo del club, como protagonista de un episodio.

Vicente Moreno y su decisión de salir de Osasuna

Vicente Moreno ha sido muy claro, en una entrevista concedida al Diario Marca, explicando cómo fue su salida de Osasuna, que ha terminado el año goleando al Alavés en El Sadar: "Esto creo que nunca se ha contado… Cuando llegué a Osasuna Braulio me ofreció la posibilidad de firmar por una temporada con una renovación automática de otra en caso de igualar los números de la temporada pasada. Cuando ya llegaba el final de la temporada esos objetivos no estaban igualados, sino superados. Sin embargo, fui yo quien decidió no aceptar ese segundo año e irme de Osasuna, ya que sentía que necesitaba cambiar de proyecto".

En este sentido, Vicente Moreno cuenta lo que le llevó a tomar la decisión de salir de Osasuna: "Fue porque sentía que tenía que decirlo y quitarme ese peso de encima de cara al final de temporada. Durante el año no hable casi con Braulio sobre la renovación, pero se acordó que según fuesen alcanzándose los objetivos se pondría sobre la mesa. Sin embargo soy yo el que decide anunciar antes que me quiero ir, pero no tengo ninguna duda de que Braulio es un hombre de palabra y, independientemente de entrar en Europa o no, yo habría continuado entrenando a Osasuna si hubiera querido".

Vicente Moreno responde a las críticas durante su etapa en Osasuna

Vicente Moreno fue preguntado también por las críticas que recibió durante su etapa en Osasuna, que ha acabado el año duodécimo con 18 puntos: "Cada uno es libre de pensar lo que quiera, yo no puedo obligar a nadie a pensar de una manera. Pero la realidad es que yo estoy muy orgulloso de haber entrenado a Osasuna y de la gran temporada que hicimos. Fuimos el 5º equipo que menos partidos perdió, algo muy complicado. Ahora ya cada uno valora y le da más importancia a algunas cosas más que a otras, pero en líneas generales considero que la afición está satisfecha con la temporada que hicimos".

Además, Vicente Moreno, como entrenador del Al-Wakrah reconoció el cambio en su estilo de vida desde que fichó y se marchó a vivir a Qatar: "Rotundamente que sí. Aquí las temperaturas te obligan casi a entrenar de noche y adaptarte a unos horarios muy específicos debido a sus creencias religiosas, por lo que toda la actividad la hacemos de tarde, al revés que en Europa. Asimismo, algo positivo es que no tenemos que hacer grandes desplazamientos, ya que prácticamente toda la competición se juega en la misma ciudad. Por lo que no pierdes, como en España, el día de antes en viajar y llegar al hotel, sino que hasta el mismo día de partido estás entrenando en tus instalaciones.