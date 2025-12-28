Sergio Herrera confirma que rechazó una oferta de Arabia y desvela una llamada con Imanol Alguacil

El portero de Osasuna ha hecho balance del cierre del año con el conjunto de Alessio Lisci y ha destacado su negativa a la propuesta que recibió del fútbol saudí, además de otros temas como la competencia en la selección española y sus enfrentamientos y comparación entre Griezmann, Mbappé y Lamine Yamal

Sergio Herrera vive su novena temporada defendiendo los colores de Osasuna. El meta de 32 años sigue siendo clave en el proyecto y un fijo para Alessio Lisci en los onces de LaLiga EA Sports, siguiendo con las rotaciones en Copa del Rey. En este sentido, el portero firmó el pasado verano su renovación hasta 2028. En este sentido, el portero ha hablado sobre sus sensaciones en el equipo navarro, además de otros temas como la competencia en la selección española o la oferta por su fichaje que rechazó, pese a la llamada de Imanol Alguacil.

Sergio Herrera valora la pelea por LaLiga entre Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid

De esta manera, Sergio Herrera, que ha cerrado el año con Osasuna ganando al Alavés 3-0, ha hablado en Erem News sobre, en primer lugar, el cierre de año con Osasuna: "Creo que el final del año fue muy positivo y nos vamos de vacaciones de Navidad con buenas sensaciones. Las ambiciones del equipo evolucionan constantemente, y creo que el objetivo principal es permanecer en la máxima categoría un año más y lograrlo cuanto antes, para poder luchar por las metas más ambiciosas con las que todos soñamos, como competir en competiciones europeas, algo que estuvimos muy cerca".

Por otro lado, Sergio Herrera fue preguntado por la lucha por el título de LaLiga, con Barcelona, Real Madrid como principales favoritos, además de la amenaza del Atlético de Madrid: "Es cierto que en los últimos años el título de Liga casi siempre ha sido para Real Madrid y Barcelona, ​​y de vez en cuando también aparece en la competición el Atlético de Madrid. En definitiva, estos tres equipos son los más fuertes de La Liga y siempre están en la contienda por el título. Pero espero que con el tiempo veamos a otros equipos unirse gradualmente a esta competición, como el Villarreal, que está teniendo una temporada fantástica, o incluso el Espanyol, que es una de las sorpresas de la temporada".

Sergio Herrera y la propuesta declinada procedente del fútbol saudí

Además, Sergio Herrera confirmó la oferta de Arabia Saudí por su fichaje, además de desvelar una llamada con Imanol Alguacil, entrenador del Al-Shabab: "Sí, efectivamente hubo interés de un club de la liga saudí. Imanol Alguacil habló conmigo, me vio como un buen candidato para su proyecto y me conocía bien, así que se planteó la idea de mudarme allí. Pero finalmente, cuando llegó la oferta, mis agentes y yo contactamos con el club, y quedó muy claro que yo era una parte importante del proyecto del equipo, que aún me quedaba un año de contrato y que no habría más ventas dentro del club. Después de eso, la idea de renovar resurgió con fuerza y ​​finalmente firmamos un nuevo contrato. Estoy muy contento de quedarme aquí. Me siento muy a gusto en Pamplona y llevo años trabajando en un ambiente muy profesional. Mi pareja es de aquí y mi familia está muy unida, lo que facilitó la decisión".

Sergio Herrera también hizo balance de la competencia que se vive en la portería de la selección española: "La cuestión de unirme a la selección nacional no me preocupa ni me preocupa. En definitiva, sé lo competitiva que es la competencia por ese puesto. Unai Simón, David Raya y Remiro llevan mucho tiempo allí y han logrado mucho. Creo que la portería en la selección está muy bien asegurada, y estoy muy contento porque todos son porteros excepcionales. España siempre se ha caracterizado por tener grandes porteros. Y no soy el único; hay muchos porteros en la liga que están rindiendo a un gran nivel, y cualquiera de ellos podría fácilmente ganarse la convocatoria"Por último, Sergio Herrera comentó sus enfrentamientos contra Griezmann y quién le parece más peligroso con respecto a Mbappé y Lamine Yamal: "El que más me incomodó en el campo fue Griezmann. Es un jugador que a veces parece fuera de juego, pero de repente aparece en el momento justo y se convierte en una amenaza constante. A menudo piensas que está en fuera de juego, pero se recupera a tiempo y está en la posición correcta y su excelente juego sin balón siempre pone a sus compañeros en mejores situaciones. Además, me ha marcado más de una vez. Así que, francamente, diré Griezmann. Mbappé y Lamine también son grandes jugadores, pero para mí, basado en lo que he experimentado en el campo, me he enfrentado a Griezmann muchas más veces que a Lamine hasta ahora, y es por eso que elegiría a Griezmann".