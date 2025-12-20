Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Osasuna y Real Madrid

La jornada del sábado 20 de diciembre pone punto y final en el campeonato doméstico con las victorias del conjunto de Alessio Lisci y Xabi Alonso, además de los empates de Oviedo y Celta, por un lado, y entre Levante y Real Sociedad, por otro

LaLiga EA Sports vuelve a firmar otro día con grandes partidos entre los que hay disputas por distintas zonas de la clasificación, como el descenso, Europa o el liderato. En este sentido, el sábado 20 de diciembre ha concluido en el campeonato doméstico con buenas noticias, especialmente a Osasuna y Real Madrid por sus triunfos contra Alavés y Sevilla, respectivamente, Además, la jornada de hoy ha dejado el empate entre el Oviedo y el Celta de Vigo en el Carlos Tartiere y el reparto de puntos en el Ciutat de Valencia con Levante y Real Sociedad como protagonistas.

Guillermo Almada, sin solución por el momento en el Oviedo

El Oviedo no pudo pasar del empate ante el Celta de Vigo, en el que fue el estreno de Guillermo Almada en el banquillo del Carlos Tartiere, que valoró el reparto de puntos en rueda de prensa. El conjunto asturiano volvió a penalizar la falta de pegada, además de firmar tan solo tres remates a puerta en todo el partido, aunque los de Claudio Giráldez tan solo lograron dos lanzamientos entre los tres palos. Por ello, el los blanquiazules se mantienen en la zona de descenso con un total de once puntos, a diferencia del cuadro gallego, que se coloca séptimo, a falta de que la jornada 17 termine definitivamente.

Dela deja en nada el gol de Kubo

El Levante volvió firmar malas noticias al no conseguir de nuevo la victoria en LaLiga EA Sports. Los de Álvaro del Moral sufrieron el golpe inicial del gol de Kubo en los compases finales de la primera parte, lo que dejó el segundo tiempo preparado para dictar sentencia. En este sentido, el conjunto local en el día de hoy aprovechó la pena máxima desde los onces metros para llevarse un punto del Ciutat de Valencia, gracias al gol de Dela. De esta manera, el equipo granota, que ya ha hecho oficial la llegada de Luis Castro al banquillo, despide 2025 en la última posición de la tabla con 10 puntos y los de Ansotegui en la decimo sexta con 17 puntos.

Budimir devuelve la alegría a Osasuna

Budimir volvió a ver puerta en LaLiga casi dos meses después, desde el doblete que firmó contra el Celta de Vigo. Sin embargo, ni siquiera fue suficiente en esa ocasión para evitar la victoria de los de Claudio Giráldez en El Sadar. Muy diferente fue el encuentro de hoy, en el que los de Alessio Lisci dieron un golpe encima de la mesa con los tres goles en la segunda parte, apagando al equipo de Coudet y dejándolo sin apenas capacidad de reacción, pese a que tuvo una de las más claras del partido, que fue un mano a mano de Toni Martínez con Sergio Herrera. Por ello, el conjunto navarro se coloca momentáneamente duodécimo en la clasificación con 18 puntos y los vascos decimoquintos con los mismos puntos.

Mbappé iguala a Cristiano Ronaldo en un Real Madrid que sigue sin convencer

Kylian Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo con la cifra goleadora más alta en un año natural en el Real Madrid, con 59 tantos. Con ello, el conjunto de Xabi Alonso venció al Sevilla en el Santiago Bernabéu, encuentro que cerraba la jornada de domingo en LaLiga EA Sports. Los merengues lograron el triunfo donde destacó Jude Bellingham con el cabezazo que estrenaba el marcador, además de Almeyda y Marcao en el equipo visitante, que fueron expulsados en el descanso y en el minuto 68 respectivamente. Por ello, el equipo blanco termina en la segunda posición de la tabla con 42 puntos y los hispalenses novenos con 20.