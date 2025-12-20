Levante 1-1 Real Sociedad: Bajonazo txuri urdin sobre la bocina

Los donostiarras se las prometían muy felices tras el gol de cabeza de Kubo al borde del descanso, pero no aprovecharon sus ocasiones en la segunda mitad para sentenciar y se llevaron un mazazo con el penalti cometido por Mariezkurrena en el alargue

Empate con muy diferente sabor de boca entre Levante y Real Sociedad que sirve de poco a ambos equipos. El gol de Kubo en una igualada primera mitad parecía ser suficiente para que los donostiarras volviesen a la senda de la victoria, pero los de Ansotegi no sentenciaron y recibieron el mazazo del empate en el último suspiro, merced a un penalti cometido por Mariezkurrena que transformó Dela.

Un igualado primer tiempo

De inicio, como era de esperar, el conjunto granota salió con una marcha más para tratar de llevar la iniciativa y agradar a su parroquia, ávida de alegrías en el Ciutat de València en su regreso a Primera división. Buscaban los de Álvaro del Moral una presión alta y mover el balón para ensanchar el campo. Así, Arriaga detectó con un gran pase una incursión de Toljan por el centro en la que Remiro anduvo muy rápido para anticiparse. También apareció Zubeldia de forma providencial poco después para cortar otro pase peligroso de Carlos Álvarez. Pero poco a poco los donostiarras fueron haciéndose con el control para bajarle las revoluciones al choque y llevaron a su terreno.

A base de centros laterales, el cuadro txuri urdin comenzaba a merodear el área de Ryan, aunque la zaga local se mantenía firme para despejar todo lo que le llegaba. Avanzaba así una primera mitad igualada en líneas generales, si bien es cierto que las ocasiones más clara llevaron sello visitante. La tuvo Oyarzabal con un disparo cruzado que no encontró portería y también Jon Martín con un poderoso cabezazo que se fue alto.

Del posible 1-0 al gol de Kubo

Pese a ello, tuvo el gol el Levante al filo del descanso. Remiro se equivocó en la presión de Iván Romero, pero se rehízo para adivinar el intento de recorte del delantero y lanzarse a sus pies para atajar el balón. Del posible 1-0, en un abrir y cerrar de ojos, se pasaba al 0-1. Un error en la salida de balón dio pie al centro de Guedes, que tocó en un defensa, y el remate de cabeza de Kubo, demasiado solo en el segundo palo. Mazazo para un conjunto granota que no había sido inferior, pero que pagaba caro sus errores.

Arreón granota tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Levante dio el necesario paso adelante y comenzó a hacer méritos para el empate, especialmente por medio de Pablo Martínez, que gozó de dos buenas opciones. La primera de ellas, tras una falta sacada rápido los granotas, encontró la respuesta de Remiro, mientras que en la segunda su disparo lejano se marchó desviado por poco.

Gol de penalti en el último suspiro

Pero poco a poco, ese ímpetu inicial se fue desinflando y, en su lugar, fue el cuadro txuri urdin el que comenzó a explotar los espacios que dejaba la defensa local. Así, rozó el segundo Oyarzabal en sendas llegadas y Kubo con un disparo lejano, respondiendo en todas ellas un acertado Ryan para mantener en el partido a un Levante que parecía no tener respuesta. Pero cuando todo conducía a la derrota, un inocente penalti de Mariezkurrena sobre Carlos Álvarez fue transformado por Dela para llevar el delirio a las gradas, que incluso soñó con la remontada en dos córners consecutivos antes del pitido inicial.

Ficha técnica:

Levante UD: Ryan; Toljan (Tunde 73'), Dela, Matías Moreno (Matturro 73'), Manu Sánchez; Víctor García, Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Oriol Rey 81'), Pablo Martínez (Espí 66'); Carlos Álvarez e Iván Romero (Iker Losada 81').

Real Sociedad: Remiro; Aritz Elustondo, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Pablo Marín (Carlos Soler 82'), Sucic (Brais Méndez 67'); Kubo (Astiazaran 89'), Guedes (Zakharyan 67') y Oyarzabal (Mariezkurrena 89').

Goles: 0-1 (46') Kubo; 1-1 (92') Dela, de penalti.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a los locales Pablo Martínez, Unai Vencedor, Arriaga, Dela y Manu Sánchez, así como a los visitantes Zubeldia y Gorrotxategi.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ciutat de Valencia.