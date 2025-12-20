Ansotegi, crítico con la Real Sociedad: "Nos vamos con cara de tontos"

El entrenador interino del cuadro donostiarra admitió que la sensación tras el empate frente al Levante fue la de haber "perdido dos puntos", lamentando no ya el penalti en la prolongación, sino la falta de acierto para haber matado antes el partido

Como no podía ser de otro modo, Jon Ansotegi se mostró decepcionado por el resultado final del duelo entre Levante y Real Sociedad. El técnico interino del cuadro donostiarra, que regresará al Sanse, aspiraba a completar una semana perfecta tras lograr la clasificación en la Copa del Rey ante el Eldense. Y realmente lo tuvo cerca. Pero un inocente penalti cometido por Mariezkurrena en el tiempo de prolongación, y transformado por Dela, dejó al cuadro txuri urdin con la miel en los labios, sumando así su cuarta jornada seguida sin vencer tras las tres derrotas seguidas que le costaron el puesto a Sergio Francisco.

Antes del 1-1 definitivo, para el preparador vasco, su equipo "pudo haber matado el partido” en la segunda parte, en la que dispuso de buenas ocasiones en las botas de Oyarzabal o Kubo. "No podemos estar contentos. Tengo la sensación de que hemos perdido dos puntos y al final, pasan estas cosas. Me quedo con la pena de no haber matado el partido porque hemos tenido varios contraataques para matarlo y no lo hemos conseguido. Nos vamos un poco con cara de tontos, pero la valoración del resultado es mala porque queríamos ganar y no lo hemos conseguido”, explicó en rueda de prensa.

Sin opinión sobre el penalti de Mariezkurrena

El de Berriatua, por otro lado, no quiso valorar la acción del penalti cometido sobre Carlos Álvarez, reconociendo que no pudo verla en directo, pasando palabra también al ser cuestionado por las teclas que debe toca la Real Sociedad para mejorar su efectividad de cara a la meta contraria: “Habrá que preguntarle al siguiente que venga”.

Recomendaciones a Matarazzo

"Creo firmemente que para mejorar solo hay una fórmula que es el trabajo, el trabajo diario, el entrenamiento, y luego puedes entrenar de una forma o de otra, pero todos los días cierro la ciudad deportiva con la intención de mejorar, con la intención de ser mejor y mejorar al equipo; es el punto número uno para conseguirlo, y la mejora puede venir desde ahí", añadió sobre el camino que le queda por delante al nuevo entrenador de la Real Sociedad, que con toda seguridad será el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Poco acostumbrados a pelear por la permanencia

"Cuando un equipo está pensando antes de empezar la temporada que va a estar arriba y va a estar peleando por Europa y se ve en esta situación, como dije, todos somos personas y no es fácil jugar porque algunos jugadores están tensionados y es normal que no estés con la confianza que igual has tenido en otras situaciones. Yo creo que de ahí se sale trabajando en el día a día, haciendo autocrítica cada uno en lo que pueda mejorar, no mirar hacia afuera o hacia el lado porque lo más importante es mirarse a uno mismo hacia adentro y pensar: ‘¿qué puedo hacer yo mejor para ayudar a la Real?’ Desde ahí tiene que nacer la mejora, y desde esa mejora individual, la colectiva; y eso hace que el equipo vaya para arriba”, añadió Ansotegi sobre la situación anímica de un vestuario poco acostumbrado a pelear en estas situaciones, con los puestos de descenso a solo dos puntos.