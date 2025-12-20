Levante - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Levante necesita ganar tras ocho jornadas sin hacerlo, mientras que la Real Sociedad intenta frenar su mala racha, que ya se alarga a tres partidos, en el estreno de Jon Ansotegi como técnico interino en busca de los tres puntos

Este sábado, el Levante recibe a la Real Sociedad en el Ciutat de València, con ambos equipos inmersos en una dinámica muy negativa y necesitados de puntos.

El conjunto granota atraviesa un momento crítico. No gana desde el pasado 4 de octubre y esa mala racha le ha llevado a ocupar la última plaza de la clasificación, con solo 9 puntos. En la jornada anterior cayó ante el Villarreal y volvió a mostrar las carencias que le están condenando esta temporada.

Uno de los grandes problemas del Levante está en defensa. Es el segundo equipo más goleado de Primera División, con 28 tantos encajados. A ello se suma su escasa fortaleza como local: apenas ha sumado un punto en los seis partidos disputados en el Ciutat y solo ha marcado un gol en ese periodo. Además, el tándem formado por Álvaro del Moral e Iborra todavía no ha conseguido estrenar el casillero de victorias, algo que empieza a desesperar a la afición. La pasada jornada no pudo jugar debido a que se suspendió el derbi valenciano por el temporal.

Enfrente estará una Real Sociedad muy lejos de las expectativas con las que arrancó el curso. El equipo txuri-urdin es decimoquinto con 16 puntos y encadena tres derrotas consecutivas, una dinámica que le ha alejado de la zona media-alta de la tabla. La última llegó en casa ante el Girona, en un partido que se le escapó en los minutos finales con dos goles de Tsygankov.

El duelo marcará, además, el debut de Jon Ansotegi como técnico interino tras la destitución de Sergio Francisco el pasado fin de semana. El nuevo entrenador llega con el objetivo inmediato de cortar la racha y devolver al equipo a la senda del triunfo. Eso sí, los números a domicilio no acompañan: la Real solo ha sumado 6 puntos en sus ocho salidas, un registro que necesita mejorar si quiere aspirar a algo más esta temporada.

El historial entre ambos refleja una igualdad total: 12 victorias para cada equipo y 10 empates. Un equilibrio que este sábado se pondrá a prueba en un partido clave para el futuro inmediato de ambos conjuntos.

Levante UD - Real Sociedad: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Levante y la Real Sociedad, tendrá lugar este sábado 20 de diciembre de 2025, a las 16:15 horas, en el estadio Ciutat de Valencia.

Levante UD - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 en Movistar+ y en Orange es el dial 111), luego también se puede seguir en la Liga TV Bar.

Levante No Iniciado - R. Sociedad

Levante UD - Real Sociedad: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Levante y la Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoséptima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Jon Ansotegi, de Álvaro Del Moral y del resto de protagonistas.