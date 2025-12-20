El Levante anuncia la contratación de Luis Castro como nuevo entrenador: la sensación de Francia el año pasado

Tras el empate ante la Real Sociedad, el Levante hecho oficial la llegada del técnico luso para el banquillo granota hasta 2027, y que tendrá a Vicente Iborra como ayudante; Álvaro del Moral regresa al primer filial

Apenas una hora después de acabar el Levante-Real Sociedad, donde el conjunto granota ha logrado un empate in extremis gracias al gol de penalti de Dela en el tiempo añadido, el Levante ha dado las gracias a Álvaro del Moral y Vicente Iborra por ponerse al frente del equipo en este mes de diciembre mientras el club buscaba un nuevo técnico y minuto después ha anunciado la contratación de Luis Castro hasta el final de esta temporada y una más.

El portugués Luis Castro, de 45 años, se formó en la cantera del Benfica y se ha consolidado como un técnico metódico y especialista en la mejora individual, según apunta el Levante en su comunicado. Su etapa en Lisboa culminó con la conquista de la UEFA Youth League y con la proyección de talentos como João Neves, Gonçalo Ramos o António Silva.

En 2023 asumió el reto de dirigir al USL Dunkerque, liderando uno de los proyectos con menor presupuesto de la Ligue 2 francesa. La pasada campaña el entrenador portugués firmó una temporada histórica con el club: peleó por el ascenso en el playoff y alcanzó las semifinales de la Coupe de France tras eliminar a rivales como Lille y Brest. Además, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el PSG en un partido en el que su equipo llegó a adelantarse 2-0 antes del descanso. Su trabajo no pasó desapercibido en Francia y, tras alcanzar un acuerdo entre clubes, Castro fue anunciado como nuevo entrenador del FC Nantes en junio de 2025, dando el salto a la Ligue 1, y donde fue destituido hace apenas una semana.

El estilo de Luis Castro

Luis Castro es un entrenador analítico, con una identidad de juego reconocible y una apuesta decidida por un estilo de fútbol ofensivo. Su trabajo destaca por el desarrollo individual de los jugadores y por su capacidad para potenciar el talento joven. El Levante UD refuerza así un proyecto sustentado en la metodología con el objetivo de elevar su nivel competitivo y consolidar una identidad reconocible.

Iborra se queda en el primer equipo

Poco después del partido en el Ciutat de València, el Levante confirmaba la vuelta de Álvaro del Moral al primer filial agradeciendo públicamente su labor. "Ambos asumieron este reto en un momento exigente para la entidad, dando un paso al frente y poniendo al servicio del club su conocimiento, su experiencia y su profundo sentimiento granota. Su liderazgo y su dedicación han sido un ejemplo de implicación y de responsabilidad, siempre desde el trabajo diario, la cercanía con la plantilla y el respeto a los valores del Levante UD", destacaba el escrito.

En cuanto a Vicente Iborra, seguirá ligado al primer equipo como ayudante del nuevo técnico. "Vicente Iborra continuará formando parte del cuerpo técnico del primer equipo, mientras que Álvaro del Moral regresará al Atlético Levante UD, donde estaba desarrollando un excelente trabajo y al que volverá para dar continuidad al proyecto deportivo. El Levante UD agradece sinceramente a Vicente Iborra y a Álvaro del Moral su entrega, su lealtad al club y su disposición constante para ayudar cuando más se les ha necesitado", finalizaba el comunicado.