Álvaro del Moral, técnico del Levante, sigue creyendo: "Esto es más que un punto"

El entrenador granota cree que el empate ante la Real Sociedad puede suponer "un punto de inflexión" por la forma en la que se produjo, adelantando que nadie "va a bajar los brazos" para seguir luchando por la salvación

Aunque no deja de ser colista tras el empate 'in extremis' ante la Real Sociedad, el Levante celebró por todo lo alto un punto que sigue alimentando su fe. La salvación queda a seis puntos, pero los granotas aún deben recuperar el partido aplazado frente al Villarreal y su entrenador interino, Alvaro del Moral, apostó por seguir creyendo al valorar positivamente el partido realizado por los suyo. Especialmente, por el esfuerzo demostrado para lograr el 1-1 definitivo en el minuto 92 gracias a un penalti transformado por Dela.

“El gol de la Real ha sido un mazazo pero el equipo se ha repuesto con una energía tremenda. Necesitábamos el gol, hemos acabado en el área rival y hay que estar orgullosos del trabajo de los jugadores y del partido. El punto sirve de mucho. No es el punto en sí, sino el cómo. Hemos competido de tú a tú ante un gran rival. Queda muchísimo por delante y aquí nadie va a bajar los brazos porque ha costado mucho estar donde estamos”, destacó el madrileño, que forma pareja en el banquillo con Vicente Iborrra.

Un mensaje de optimismo

“Esto nos demuestra que podemos competir. Esto es fútbol y estamos en una categoría muy exigente. Sabemos cuál es nuestra realidad y desde ahí tenemos que saber que cada día es importante. Hemos sido capaces. Es inevitable que la gente dude, que el esfuerzo no tenga recompensa. Esto es exigente, nadie dijo que fuera sencillo. Desde ahí hay que ser conscientes de la importancia. La gente ha remado. El ejercicio mental está y estamos para ayudarlos" añadió el preparador del Levante.

Por otro lado, al abordar su situación personal compartió las sensaciones positivas que viene sintiendo durante su proceso al frente del primer equipo: “En estas tres semanas hemos hecho cosas, pero los cambios no se ven de la noche a la mañana. He disfrutado muchísimo y también de este partido".

Agradecido a la afición del Levante

Además, el entrenador levantinista agradeció el aliento de la afición hasta el último suspiro. “Es un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han venido a ver el equipo, que han remado, que han reconocido el esfuerzo… Tienen una gran importancia en el estado emocional del jugador para dar ese plus y lo hemos sentido. Que confíen, queda mucho. Creemos que este puede ser un punto de inflexión. Que sigan como están, pero nosotros tenemos que darle a la afición. No podemos bajar los brazos. Esto puede ser un punto de inflexión, pero tenemos que seguir dando el 200 %”, destacó.