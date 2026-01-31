Luís Castro aclara el estado de Matías Moreno y explica las suplencias de Etta Eyong y Arriaga: "No es un castigo"
El preparador del Levante no se queda satisfecho con el empate y piensa que merecieron más ante el Atlético de Madrid; el central irá al hospital por protocolo pero no es "nada grave en principio"
Levante
At. Madrid
Luís Castro, técnico del Levante, analizó el empate ante el Atlético de Madrid de manera agridulce, ya que le permite sumar un punto ante un rival difícil pero insuficiente para acercarse a la salvación, al menos de momento. "En la segunda parte hemos sido nosotros los que queríamos ganar. Hemos apretado en área contraria. En la primera hemos estado correctos, hemos defendido bien, pero en la segunda hemos ido a por el partido", ha explicado el portugués, que ha tratado más cuestiones.
El partido de Raghouber
"No pienso que ha condicionado su posición, en la segunda parte hemos tenido más balón que ellos. Era una posición defensiva, en la ofensiva estaba en su posición natural. Ellos hacen muchos centros y atacan bien los espacios, con una línea de cinco nuestros laterales han presionado más alto porque estaban cubiertos con más efectivos. Cuando atacaban espacios entre lateral y central, un central podía salir. Hemos defendido muy bien y han tenido pocas ocasiones de gol. En el descanso hemos hablado lo que teníamos que mejorar y hemos estado mejor".
Cómo está Matías Moreno
"Está con un poco de dolor de cabeza, pero pienso que está controlado, nada grave en principio. Por protocolo irá al hospital para saber que todo está bien".
Qué sensaciones le deja el partido
"Nosotros no estamos celebrando el empate, porque jugamos siempre para ganar. No estoy contento con un punto, ese no es el trabajo que quiero ni mi ambición. Los jugadores también sienten que podían hacer algo más. Jugábamos contra un equipo muy bueno. Ambos hemos tenido bajas, pero el Atleti no puede decir que su segunda unidad no es buena. Ellos no han jugado con algunos titulares, nosotros tampoco. Nosotros hicimos el once que pensábamos que era mejor. Con la primera mitad no estamos contentos, pero la segunda parte ha sido muy buena. Hemos sido ese Levante que juega para ganar. No pienso que haya una persona que ha visto el partido que piense que no hemos ido a ganar".
Arriaga
"Arriaga está al 100%, ha sido decisión mía. Durante el partido hemos decidido si jugaba o no. La posición de pivote hoy era diferente, Ugo ya lo ha hecho más veces. Pensamos que si entraba Arriaga o no, ha sido por cuestiones tácticas. Durante la semana ha estado muy bien. Ha sido una cuestión táctica".
La suplencia de Etta Eyong
"No es un castigo. Etta llegó más tarde y está trabajando. El partido de Elche su inicio no fue bueno, pero acabó bien el partido. Queríamos que fuera importante a lo largo del partido y se ha visto en la primera acción. Sabíamos que ellos iban a tomar más riesgos y espacios para sus características. No hay ningún problema con Etta. De momento ninguno de nuestros delanteros han marcado. El partido es colectivo y Etta está dando cosas al equipo y trabajando bien. No es fácil saber cuál es el once en cada momento".
La parada de Oblak a Dela
"Sí, en la segunda mitad hemos estado muy bien, ha parado algún balón importante. Es un buen portero, lo conozco muy bien. Mathew también ha hecho un buen partido".
Lo que aporta Ryan
"Por cómo queremos jugar es muy importante el portero. Trabaja mucho y es muy inteligente. Cuestiona las cosas y es rápido para entender las cosas. Es un jugador que trabaja mucho, inteligente y que es muy de equipo. También para nuestros porteros para que crezcan".
Por qué no jugó Espí
"Era una de las soluciones. Si Espí entraba tenía que meter a Etta o Espí a trabajar banda. No hemos tenido todavía tiempo para trabajar eso. Podíamos tomar ese riesgo defensivo, pero por veces tienes que tomar la decisión de seguir intentándolo sin desprotegernos. Espí estaba calentado, era una opción, pero defensivamente podíamos tener más problemas. Queríamos ganar, pero sin perder el equilibrio".