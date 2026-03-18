El regreso de Pablo Martínez, la buena noticia en el entrenamiento del Levante

El centrocampista, que sufrió el pasado 15 de febrero una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, ha sido una de las novedades en la sesión de hoy dirigida por Luis Castro

Tras el empate del pasado lunes frente al Rayo Vallecano, el Levante ha puesto el foco en el duelo ante el Oviedo de este sábado en el Ciutat de Valencia. Los de Luis Castro han llevado a cabo en la mañana de hoy una sesión de entrenamiento que ha tenido como principal novedad la presencia de Pablo Martínez. El centrocampista sufrió una lesión el pasado 15 de febrero en su rodilla izquierda y desde entonces ha estado apartado de los terrenos de juego. De esta manera, el jugador de 28 años puede recibir luz verde de cara al encuentro de este fin de semana contra los de Guillermo Almada.

Luis Castro recupera un refuerzo de lujo para las 10 últimas jornadas de LaLiga

Pablo Martínez sufrió una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el encuentro del pasado 15 de febrero ante el Valencia, que acabó en derrota para el Levante por 0-2. Tras ello, Luis Castro explicó en rueda de prensa el estado físico de su futbolista, anticipando los presagios con la dolencia muscular que había sufrido el centrocampista: "Pablo no está bien, va a hacer exámenes porque la falta ha sido por detrás del tobillo, pero como la falta ha sido por detrás, la rodilla también está dañada. Entonces vamos a ver, el cuerpo médico va a mirar el tobillo y en este momento está haciendo tratamiento. Esperamos que no sea nada muy grave porque es un jugador muy importante para nosotros, por eso juega siempre de titular, 90-90-90, porque en ese momento es uno de los jugadores importantes de la plantilla. Espero que no lo perdamos para los partidos importantes que tenemos". No obstante, el futbolista de 28 años ha tenido que ser baja en las siguientes cinco jornadas de LaLiga EA Sports, frente al Villarreal, Barcelona, Alavés, Girona y Rayo Vallecano.

Entre esos partidos, el Levante firmó una victoria, dos derrotas y dos empates, dejando al equipo en la última posición de la clasificación con 23 puntos, a cinco de la salvación. Tras ello, el conjunto granota ha informado, a través de sus perfiles oficiales, que Pablo Martínez se ha incorporado el grupo. De esta manera, el entrenamiento de mañana jueves y del viernes serán decisivos para conocer si el jugador recibe el alta médica y puede entrar en la convocatoria para el encuentro de este sábado frente al Real Oviedo en el Ciutat de Valencia, una prueba de fuego entre dos clubes que se encuentran en puestos descenso.

El Levante, ante una nueva 'final' para lograr la permanencia en Primera División

El Levante se enfrenta a una nueva 'final' en su pelea por lograr la permanencia en Primera División. El triunfo frente al Real Oviedo dejaría a los de Luis Castro con 26 puntos. Además, el Elche, el rival que tiene por delante en la clasificación, se verá las caras con el Mallorca, otro equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla. Por ello, la recuperación de Pablo Martínez se antoja vital para el técnico portugués de cara a las próximas jornadas de LaLiga EA Sports. El centrocampista estaba siendo importante y uno de los fijos en el once titular hasta la lesión que sufrió ante el Valencia, por lo que podría tener minutos este sábado contra los de Guillermo Almada.