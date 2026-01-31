Simeone, sobre la falta de fichajes y las bajas: "Eleva la creatividad, esto me hace mejorar como entrenador"

El técnico rojiblanco se ha mostrado parco en palabras cuando le han preguntado sobre si espera refuerzos, al mismo tiempo que ha reconocido que su equipo fue de más a menos con el paso de los minutos

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, dejó sus sensaciones tras el empate cosechado ante el Levante en el Ciutat de Valencia. "El equipo hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos buen control, pudimos hacer gol. Se defendieron ordenados, bien, no se pudo romper el partido. En el segundo apareció el desgaste de jugar cada tres días. No fue igual que el primero, más dividido, situaciones de los dos, sin claridad de ninguno", admitía el 'Cholo' a los micrófonos de DAZN.

No quiso dar muchos detalles sobre las lesiones de Barrios y Sorloth aunque sí resaltó la falta de contundencia. "El doctor informará mejor. Esperemos que informen de los dos. Nos faltó más juego. El del primer tiempo no fue el mismo que del segundo y por eso tuvimos menos opción de acercarnos al gol", analizó.

Sobre esa imagen del descanso en el que se le veía pensativo sentado en una esquina del banquillo, Simeone explicó: "Pensaba en el partido, qué cambios hacer, movimientos... Lo normal de cualquier entrenador que evalúa qué puede hacer en el segundo tiempo".

"Muy bien, todo muy bien", respondió por último cuando le preguntaban sobre el banquillo cortó que tenía hoy sin la llegada de fichajes.

Simeone no se moja con el mercado de fichajes del Atlético

Ya en rueda de prensa, Simeone incidió en el estado anímico de la plantilla y el mercado de fichajes: "Con mucha energía para que sucedan las cosas, todavía quedan dos días, un montón de días, así que pueden pasar un montón de cosas".

Sobres los cambios en el once titular, Simeone los justificó así: "En el primer tiempo lo dominamos desde el principio hasta el final, y entendíamos que los chicos que estaban en campo podían generar el juego que se generó, que controlan el partido como lo controlaron, que tengamos el ataque continuo como apareció, creo que hicieron un muy buen primer tiempo los chicos que empezaron porque creíamos en ellos, porque son nuestros, porque somos un grupo y no es que juegan solamente diez por obligación, están otros que también pueden entrar y lo hicieron como lo hicieron muy bien hoy, sobre todo en la primera parte que para mí fue muy buena".

La gestión de la bajas: "Eleva la creatividad, eleva el trabajo del entrenador, yo siempre digo que como entrenador es bueno que te exijan para poder mejorar y lo único que pienso es que esto me hace mejorar como entrenador".